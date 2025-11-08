W nocy z piątku na sobotę rosyjski dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w obwodzie dniepropietrowskim. Zniszczeniu uległy mieszkania od 4. do 6. piętra. Na miejscu wybuchł pożar.

Podczas akcji ratowniczej udzielono pomocy 28 osobom, wśród nich znalazło się pięcioro dzieci. Śmierć poniosła jedna kobieta.

Dziesięć osób, w tym dwoje dzieci zostało rannych. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podkreśla, że bilans może ulec zmianie.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Sa ofiary i ranni

Minionej nocy Rosjanie zaatakowali także obwód odeski. W wyniku uderzeń wybuchł pożar w jednym z obiektów infrastruktury energetycznej. Nie ma osób poszkodowanych.

Osiem osób zostało rannych po nocnym uderzeniu w budynek stacji benzynowej we wsi Korotych (obwód charkowski). Uszkodzonych zostało także kilka samochodów. Wszyscy poszkodowani są hospitalizowani. Ratownicy ugasili pożar.

Rosja uderzyła również w stolicę Ukrainy. W rejonie peczerskim ratownicy otrzymali dwa wezwania. Płonęły cztery samochody ciężarowe oraz dwa budynki. Samochody w pobliżu zostały uszkodzone. Pod innym adresem w Kijowie pożar części bezzałogowca został ugaszony zanim na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Ataki odnotowano także w Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, gdzie trzy osoby zginęły, a sześć kolejnych zostało rannych w wyniku ataków na rejony zaporoski, wasylowski i połohski - donosi agencja UNIAN.

Atak Rosji na Ukrainę. Całe miasta bez prądu

Zaatakowany został również obwód połtawski. Całe miasto Horiszni Pławni zostało pozbawione prądu. Lokalne władze wprowadziły stan wyjątkowy.

Rosjanie wystrzelili też rakiety na Krzemieńczuk. Według mera miasta Witalija Maleckiego w całym mieście nie ma obecnie dostaw prądu. Urzędnik zaznaczył, że władze miasta podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić działanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych w przypadku braku prądu.

Uderzono także na obwód kirowohradzki. - Kolejny zmasowany atak wroga. Celem jest infrastruktura krytyczna. W tym ta w dystrykcie Aleksandria. Wszyscy żyją - i to jest najważniejsze - powiedział szef RMA Andrij Rajkowycz. Dodał, że jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych natychmiast przystąpiły do gaszenia pożaru, a teren jest badany.

