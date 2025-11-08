IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed mgłą dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubuskiego oraz części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Prognoza pogody na weekend. Mgła w niemal całym kraju

- W nocy z soboty na niedzielę niemal w całym kraju ponownie prognozowane są silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność do około 100 m. Na południu Polski pojawią się także słabe opady deszczu. W niedzielę rano te opady będą przesuwać się w kierunku Mazowsza oraz wschodniej Polski - przekazał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Na wschodzie kraju będzie się dziś utrzymywać zachmurzenie, szanse na przejaśnienia wystąpią tylko w zachodniej części Polski. Poza górami najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, ok. 9 st. C., najcieplej zaś w okolicach Wrocławia, gdzie temperatura sięgnie 13-14 st. C.

Niewielkie opady deszczu spodziewane są dzisiaj tylko na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Opolszczyźnie. Chmury deszczowe będą przesuwać się ze wschodu na zachód i powinny całkowicie ustąpić znad Polski ok. godziny 16. Kolejne pojawią się dopiero w niedzielę nad województwem mazowieckim.

Szczególnie niebezpiecznie może być w górach. "Mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów oraz silny wiatr występują w sobotę w Karkonoszach. Turyści muszą uważać, ponieważ szlaki są miejscami oblodzone" - przekazali ratownicy karkonoskiego GOPR.

Temperatura w górach sięgnie dziś maksymalnie 5 st. C, ale za sprawą wiatru wiejącego z prędkością do 65 km/h odczuwalna temperatura będzie niższa. Dodatkowym problemem będzie ograniczona widoczność, co na śliskich, oblodzonych szlakach z zalegającymi płatami wymaga od turystów szczególnej ostrożności.

