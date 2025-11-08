"Andrzej Świetlik mój najukochańszy przyjaciel nie żyje! Dzięki niemu powstało bardzo wiele pięknych rzeczy. Bez niego wszystko będzie gorsze" - napisał w mediach społecznościowych Marek Janiak z artystycznej grupy Łódź Kaliska, do której należał Świetlik. Projekt był współtworzony przez zmarłego 8 listopada artystę od 1979 roku.

"Anarchiści, ironiści, złośliwcy, prześmiewcy, niepoddający się żadnej ideologii" - tak opisuje Łódź Kaliską stowarzyszenie ZAiKS.

Andrzej Świetlik nie żyje. Jego fotografie przeszły do historii

Urodzony w 1951 w Złotowie Świetlik znany był z fotografowania słynnych postaci, głównie ze świata kultury czy polityki. Przed jego obiektywami stawały m.in. polskie legendy muzyki takie jak Grzegorz Ciechowski, Kora, Czesław Niemen, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, Marek Grechuta, Edyta Geppert czy Adam Nowak.

Fotografował także wielkich aktorów, w tym Gerarda Depardieu, Johna Cleese, Danny'ego DeVito oraz słynnych polityków, m.in. Zbigniewa Brzezińskiego i Jacka Kuronia.

Fotografik znany był także z tworzenia słynnych okładek do płyt m.in. Republiki, Edyty Geppert, Maanamu czy Justyny Steczkowskiej (np. do albumu "Dziewczyna szamana").

Andrzejowi Świetlikowi w 2025 roku został przyznany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złotowa.

