Marsz Niepodległości w Warszawie. Prezydent złożył deklarację

- Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci z biało-czerwoną w rękach świętować niepodległość oraz świętować swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami- powiedział prezydent.

- W tym roku marsz odbywa się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę. Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia - przekazał Karol Nawrocki.

Do zobaczenia na Marszu Niepodległości! 🇵🇱 pic.twitter.com/7TvlbZ5VI6 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 8, 2025

11 listopada Marsz Niepodległości przejdzie ulicami stolicy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.



Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.



Manifestację od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

