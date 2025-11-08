Groźny wypadek w Zachodniopomorskiem. Wśród rannych dzieci, lądował LPR
Cztery osoby zostały ranne w wypadku na trasie S3 w kierunku Szczecina. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał rannego trzylatka do szpitala. Na miejscu trwają działania policji.
W sobotę rano na drodze ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem doszło do groźnego wypadku. Na odcinku w okolicach węzła Myślibórz-Pyrzyce w stronę Szczecina, zderzyły się trzy pojazdy, w tym ciężarówka i samochód osobowy z przyczepą kempingową.
ZOBACZ: Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Groźny wypadek w Małopolsce
Wypadek na trasie S3. Cztery osoby ranne
Jak przekazał Interii asp. Bartłomiej Czarnof, oficer prasowy KP PSP Pyrzyce, w wypadku poszkodowanych zostało dwoje dorosłych i dwoje dzieci - w wieku trzech i sześciu lat.
Młodsze dziecko z obrażeniami głowy zostało zabrane do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jeden pas w kierunku szczecina był zablokowany.
Na miejscu trwają jeszcze działania policji.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej