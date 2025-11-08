W sobotę rano na drodze ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem doszło do groźnego wypadku. Na odcinku w okolicach węzła Myślibórz-Pyrzyce w stronę Szczecina, zderzyły się trzy pojazdy, w tym ciężarówka i samochód osobowy z przyczepą kempingową.

Wypadek na trasie S3. Cztery osoby ranne

Jak przekazał Interii asp. Bartłomiej Czarnof, oficer prasowy KP PSP Pyrzyce, w wypadku poszkodowanych zostało dwoje dorosłych i dwoje dzieci - w wieku trzech i sześciu lat.

Młodsze dziecko z obrażeniami głowy zostało zabrane do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jeden pas w kierunku szczecina był zablokowany.

Na miejscu trwają jeszcze działania policji.

