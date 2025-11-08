Groźny wypadek w Zachodniopomorskiem. Wśród rannych dzieci, lądował LPR

Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl

Cztery osoby zostały ranne w wypadku na trasie S3 w kierunku Szczecina. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał rannego trzylatka do szpitala. Na miejscu trwają działania policji.

Żółty helikopter medyczny w locie na tle błękitnego nieba z chmurami.
Wikimedia
Groźny wypadek na trasie S3, cztery osoby poszkodowane (zdj. ilustracyjne)

W sobotę rano na drodze ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem doszło do groźnego wypadku. Na odcinku w okolicach węzła Myślibórz-Pyrzyce w stronę Szczecina, zderzyły się trzy pojazdy, w tym ciężarówka i samochód osobowy z przyczepą kempingową.

 

ZOBACZ: Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Groźny wypadek w Małopolsce

Wypadek na trasie S3. Cztery osoby ranne

Jak przekazał Interii asp. Bartłomiej Czarnof, oficer prasowy KP PSP Pyrzyce, w wypadku poszkodowanych zostało dwoje dorosłych i dwoje dzieci - w wieku trzech i sześciu lat.

 

Młodsze dziecko z obrażeniami głowy zostało zabrane do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Jeden pas w kierunku szczecina był zablokowany.

 

Na miejscu trwają jeszcze działania policji.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szpitale przestają przyjmować pacjentów, brakuje pieniędzy. Pilne spotkanie ministrów
Czytaj więcej
LPRPOLSKAŚMIGŁOWIEC RATUNKOWYTRASA S3WYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 