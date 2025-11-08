Fatalna pomyłka w USA zakończona tragedią. Zginęła 32-letnia kobieta

Do dramatycznego zdarzenia doszło w amerykańskim Whitestown w stanie Indiana. Kobieta sprzątająca domy pomyliła adres i została wzięta za włamywaczkę. Właściciel nieruchomości oddał w jej kierunku strzał, który okazał się śmiertelny. Decyzja o zarzutach dla sprawcy należy do prokuratury, która bierze pod uwagę "doktrynę zamku", obowiązującą w Indianie.

Ceglany dom z niebieskimi okiennicami i drzwiami.
Zdj. ilustracyjne/Pixabay
USA. Mężczyzna pomylił kobietę z włamywaczką

Władze amerykańskiego stanu Indiana rozważają, czy postawić zarzuty właścicielowi domu, który śmiertelnie postrzelił próbującą wejść do środka 32-letnią kobietę, biorąc ją za włamywaczkę. Okazało się, że kobieta, będąca imigrantką z Gwatemali, pomyliła adres domu, w którym miała sprzątać.

 

Do tragicznej pomyłki doszło w środę tuż przed świtem w Whitestown na przedmieściach Indianapolis, gdzie Maria Florinda Rios Perez de Velasquez wraz z mężem sprzątała domy. Próbując wejść do jednego z nich została śmiertelnie postrzelona.

Fatalna pomyłka zakończona tragedią. Zginęła 32-latka

Stało się to na oczach jej męża, który stał obok. Jak poinformowała policja, para pomyliła adres domu, w którym miała sprzątać, zaś właściciel domu wziął ich za włamywaczy i jeszcze przed oddaniem strzału, zgłosił możliwą próbę włamania.

 

W piątek lokalna policja oświadczyła, że zakończyła wstępne śledztwo, mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia i przekazała swoje ustalenia prokuraturze hrabstwa Boone, która zdecyduje, czy postawić zarzuty karne właścicielowi domu. Personalia sprawcy postrzelenia nie zostały ujawnione.

 

Prokurator Kent Eastwood przyznał w piątek po południu czasu miejscowego, że sprawa jest skomplikowana ze względu na obowiązującą w Indianie "doktrynę zamku", czyli prawa właścicieli do samoobrony, także przy użyciu śmiercionośnych środków, jeśli mają oni uzasadnione podejrzenie nielegalnego wdarcia się kogoś na teren ich posesji. Podobne przepisy do tych w Indianie obowiązują w 31 amerykańskich stanach.

 

