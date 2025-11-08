Według serwisu FlightAware odwołanych zostało co najmniej 1017 lotów, a ok. 5,4 tys. było opóźnionych. Na waszyngtońskim lotnisku Reagana opóźnienia odlotów sięgały czterech godzin; 17 proc. lotów było odwołanych, a ok. 40 proc. było opóźnionych - podał Reuters. Podróżujący skarżą się w mediach na utrudnienia. Najwięcej odwołanych lotów dotyczy linii American Airlines i United Airlines.

Szef resortu transportu Sean Duffy zapowiedział w środę zmniejszenie ruchu lotniczego o 10 proc. Ograniczenia wprowadzane są jednak stopniowo i w piątek wyniosły 4 proc. W następnych dniach mają wzrosnąć.

Minister nie wykluczył, że ograniczenia mogą sięgnąć 15 albo nawet 20 proc. To może kosztować linie lotnicze dziesiątki milionów dolarów - powiedział Duffy.

Shutdown w USA. Minister ostrzega przed masowym chaosem

Ostrzegł też przed "masowym chaosem" wynikającym z niedoborów kadrowych. Tysiące pracowników federalnych - w tym kontrolerów lotów, którzy pracują bez wynagrodzenia ze względu na trwający od 38 dni shutdown, najdłuższy w historii USA.

- Za tydzień, Demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy też pewne części przestrzeni powietrznej, ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego - mówił na środowej konferencji Sean Duffy.

- Mój resort ma wiele obowiązków, ale zadaniem numerem jeden jest bezpieczeństwo. Nie chodzi o politykę, chodzi o ocenę danych i złagodzenie narastającego ryzyka w systemie, w którym kontrolerzy pracują bez wynagrodzenia - to z kolei słowa ministra z piątku. Duffy zapowiedział też, że zakończenie shutdownu nie spowoduje natychmiastowego przywrócenia normalnego funkcjonowania ruchu lotniczego.

W wyniku shutdownu 13 tysięcy kontrolerów lotów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez zapłaty.

