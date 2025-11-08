W piątek białoruskie media relacjonowały zawody w rąbaniu drewna, w których udział brali propagandowi dziennikarze i pracownicy służb prasowych. Wydarzenie odbywało się nad brzegiem zbiornika wodnego Wiaca w obwodzie mińskim.

Organizatorzy chwalili się, że w tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa liczba drużyn, aż 39. Wśród uczestników byli nie tylko Białorusini, ale także Rosjanie, Chińczycy i Ukraińcy.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka ruszył do rąbania drewna

Łukaszenka choć nie pojawił się osobiście na zawodach, to był głównym bohaterem medialnych relacji. Białoruski dyktator przebywał w tym czasie w delegacji w Żytkowiczach. Zdecydował się jednak wysłać specjalne pozdrowienia dla uczestników.

Jak określiło to jego biuro prasowe w geście "solidarności z 3,5 tysiącami uczestników i widzów" polityk zdecydował się poświęcić czas na rąbanie drewna.

Na nagraniu opublikowanym przez kanał "Pul Perwogo" widać Alaksandra Łukaszenkę, który rozbija kolejne kawałki drewna, jednocześnie pozdrawiając "dzielnych dziennikarzy".

To nie pierwszy raz, gdy miński satrapa pokazuje się z siekierą i rąbie drewno. W poprzednich latach Łukaszenka wykorzystywał tego typu okazje m.in. w kontekście rzekomego kryzysu energetycznego w Europie. Wówczas przekonywał, że Białoruś jest gotowa zaoferować drewno na opał dla swoich sąsiadów.

