43-letni mieszkaniec Kosierza (woj. lubuskie) zaginął w poniedziałek podczas grzybobrania. W akcję poszukiwawczą zaangażowano policjantów z kilku jednostek, strażaków oraz grupy poszukiwawczo-ratownicze z Żar i Świebodzina.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna rano wyszedł z domu razem z kolegą. W pewnym momencie rozdzielili się, a jeden z nich nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Służby prowadziły intensywne działania poszukiwawcze, korzystając z quadów, dronów i kamer termowizyjnych. Podkreślano, że każda chwila ma znaczenie. Niestety, w czwartek po południu odnaleziono ciało zaginionego mężczyzny.

Tragiczny finał poszukiwań grzybiarza. 43-latek nie żyje

Jak poinformowała komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, po odnalezieniu zwłok przeprowadzono czynności dochodzeniowo-śledcze.

"Z polecenia prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji" - przekazano w poście w mediach społecznościowych.

Przyczyny śmierci ma ustalić śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim. Policjanci z Krosna Odrzańskiego podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania.

