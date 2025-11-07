Ziobro połączył się ze studiem. Zembaczyński grzmi: Szczeka na nas

Po głosowaniu Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu i zgody na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry prowadząca program "Debata Gozdyry" Agnieszka Gozdyra połączyła się z byłym ministrem sprawiedliwości, który przebywa w tej chwili na Węgrzech.

Ziobro w rozmowie na antenie Polsatu stwierdził, że nie ma gwarancji uczciwego procesu w Polsce. W jego ocenie rząd Donalda Tuska "demoluje wymiar sprawiedliwości" poprzez działania obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

ZOBACZ: "Przykry moment". Donald Tusk komentuje uchylenie immunitetu i areszt Zbigniewa Ziobry

- Zmiany, które w resorcie sprawiedliwości przeprowadził pan Żurek, tylko człowiek naiwny może traktować jako gwarantujące niezależny wymiar sprawiedliwości. Dowiedziałem się od sędziów, że na jutro był już przygotowany sędzia, znany ze swojej "apolityczności", który miał zastosować tymczasowe aresztowanie - ocenił Ziobro w rozmowie z Gozdyrą.

Zembaczyński apeluje do Ziobry: Przyjedź chłopie na komisję

Na słowa Ziobry stanowczo zareagował obecny w studiu poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. - Niebywałe. Pani redaktor, to jest niebywałe. Dziesięć lat urządzał polski wymiar sprawiedliwości. Kiedy ma szansę go przetestować na własnym organizmie, to jak tchórz siedzi pod spódnicą orbanowskiego reżimu i stamtąd szczeka na nas wszystkich tymi oszczerstwami - skomentował.

Poseł podkreślał, że procedura przydziału sędziów do posiedzeń aresztowych jest losowa i nikt nie ma na nią wpływu. - To przecież posiedzenie aresztowe, na którym wniosek jest rozpatrywany w zależności od losowych dyżurów sędziów. Niech Ziobro nie opowiada o tym, to jest kwestia losowa, a nie losowanie. I dlaczego on o tym nie powiedział na komisji? - wskazał.

- I dlaczego Ziobro po tych wszystkich opowieściach, jakim jest kozakiem, od wyzywania nas od "miękiszonów", dlaczego on nie przyjechał na komisję? - zapytał.

ZOBACZ: Waldemar Żurek odpowiada Zbigniewowi Ziobrze. Przytoczył historię Ala Capone

- Ziobro, gdzie ty jesteś? Ty do nas nadajesz z Budapesztu? Przyjdź chłopie na komisję, powiedz to Polakom w twarz, zachowaj się jak mężczyzna. Inaczej jesteś po prostu "miękiszonem". Mam nadzieję, że to słyszysz, że odbierasz tam Polsat - apelował Zembaczyński.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni