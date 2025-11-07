"Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów". Tusk uderza w Nawrockiego

Donald Tusk zamieścił w swoich mediach społecznościowych krótkie nagranie, na którym odniósł się do niedawnej decyzji prezydenta. Premier poinformował, że Karol Nawrocki nie zatwierdził wniosków o mianowanie polskich żołnierzy na pierwszy stopień oficerski. Decyzja zapadła tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości.

- Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków - przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta - opisywał premier.

Tusk krytykuje decyzję Nawrockiego. Mówi o "walce z polskim rządem"

Tusk wskazał, że chodzi o osoby, które mają za sobą studia oraz kursy oficerskie. - Idą tam nie dla kariery. To są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni, przyszli bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór - opisywał.

Winą za to, że osoby te nie zostaną mianowane na pierwszy stopień oficerski, Tusk obarczył Nawrockiego. W jego ocenie jest to "dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem". - Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - podsumował.

Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. pic.twitter.com/VibFYrLe0a — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2025

Do sprawy odniósł się też na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce" - ocenił.

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej.

