Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura podaje, że sprawa odebrania immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości zainteresowała około 60 mln użytkowników. Zdecydowana większość internautów (96 proc.) uważa, że Ziobro powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Przeciwnego zdania jest zaś 4 proc. komentujących.

"Miękiszon" i "symulant". Burza komentarzy ws. immunitetu Ziobry

Dominującym obecnie tematem w sieci jest nieobecność Zbigniewa Ziobry w Polsce i sprawa odebrania immunitetu. Większość użytkowników twierdzi, że stan zdrowia polityka to jedynie wymówka. Internauci zarzucają mu także korupcję, nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości oraz hipokryzję.

Komentujący domagają się m.in. postawienia Ziobry przed sądem i jego aresztowania (46 proc.), odebrania mu immunitetu lub rezygnacji z niego z własnej woli (14 proc.) oraz ujawnienia dokumentów i kontroli Funduszu Sprawiedliwości (12 proc.). Według nich kilkadziesiąt zarzutów prokuratorskich i wyjazd zagranicę wskazują na winę polityka.

ZOBACZ: "Miałem bilet do Polski". Zbigniew Ziobro zabrał głos z Budapesztu

Pozostałe 4 proc. internautów broni niewinności Ziobry i uważa, że padł on ofiarą politycznej zemsty rządu Donalda Tuska. Komentujący dodają ponadto, że nie ufają w tej sprawie bezstronności prokuratury.

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Posłowie zdecydują w głosowaniu

Prok. Piotr Woźniak, który jest szefem zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, prowadzącej wielowątkowe śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości podkreślił w czwartek, że wniosek dot. Ziobry jest bardzo obszerny, a materiał dowodowy oparty jest o zeznania świadków, wyjaśnienia podejrzanych - w tym także podejrzanych, którzy następnie zostali prawomocnie skazani.

Dodał, że materiał dowodowy oparty jest również o dowody rzeczowe m.in. w postaci korespondencji mailowej i zapisów rozmów.

ZOBACZ: Immunitet Zbigniewa Ziobry. Były minister zabrał głos

Ostateczny głos w sprawie immunitetu b. ministra sprawiedliwości będzie należał do polskich parlamentarzystów. Głosowanie w Sejmie zaplanowane jest na piątek na godz. 17:30.

Na ten moment, posłowie z KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy deklarują, że zagłosują za uchyleniem immunitetu Ziobrze i jego tymczasowym aresztowaniem. Bronić Ziobry zamierzają posłowie PiS. Konfederacja zapowiedziała zaś, że zagłosuje przeciw aresztowaniu byłego ministra.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni