"Cyberprzestępcy znowu podszywają się pod pracowników ZUS" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym profilu ubezpieczyciela. W ostatnich dniach coraz więcej klientów zgłasza, iż na ich skrzynki mailowe przychodzą fałszywe wiadomości zatytułowane "Oświadczenie ZUS". W rzeczywistości, jest to kolejna próba wyłudzenia od Polaków danych osobowych.

Polacy dostają fałszywe maile od "pracownika ZUS". Zakład zaleca ostrożność

Jak informują przedstawiciele ZUS, w treści maila nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu, podając numer telefonu oddziału i adres konkretnej placówki. Prosi m.in. o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3, co od razu powinno wzbudzić wątpliwości użytkownika. ZUS zapewnia bowiem, że nigdy nie wysyła do Polaków tego typu próśb drogą mailową.

W medialnym komunikacie podkreślono, że wypełnienie załącznika może poskutkować wyłudzeniem danych osobowych i numerów kont bankowych. Ubezpieczyciel przypomina, że podobne wnioski należy odsyłać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

⚠️ Pamiętaj: ZUS nie prosi o wysłanie danych, wniosków ani dokumentów mailem!



📢 Cyberprzestępcy znowu podszywają się pod pracowników ZUS. Tym razem nakłaniają klientów, by przesłali im mailem📧 zaświadczenia płatnika składek (Z-3).



Zgłosiliśmy oszustwo do właściwych służb i… — ZUS (@zus_pl) November 6, 2025

Fala oszustw została już zgłoszona do odpowiednich służb, które ustalą, kto odpowiada za masowe próby wyłudzeń. Do tego czasu, jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w razie wątpliwości należy skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00 (pn.–pt. 7:00–18:00) lub odwiedzić najbliższą placówkę.

