Wysyłają maile, żeby wyłudzić dane. ZUS ostrzega przed falą oszustw
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega Polaków przed kolejną falą kradzieży danych. Tym razem, oszuści wysyłają maile, w których podszywają się pod pracowników ZUS. W ten sposób pragną wyłudzić m.in. numery kont bankowych i dane osobowe użytkowników.
"Cyberprzestępcy znowu podszywają się pod pracowników ZUS" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym profilu ubezpieczyciela. W ostatnich dniach coraz więcej klientów zgłasza, iż na ich skrzynki mailowe przychodzą fałszywe wiadomości zatytułowane "Oświadczenie ZUS". W rzeczywistości, jest to kolejna próba wyłudzenia od Polaków danych osobowych.
Polacy dostają fałszywe maile od "pracownika ZUS". Zakład zaleca ostrożność
Jak informują przedstawiciele ZUS, w treści maila nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu, podając numer telefonu oddziału i adres konkretnej placówki. Prosi m.in. o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3, co od razu powinno wzbudzić wątpliwości użytkownika. ZUS zapewnia bowiem, że nigdy nie wysyła do Polaków tego typu próśb drogą mailową.
ZOBACZ: Jedna decyzja może wyraźnie zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia mechanizm
W medialnym komunikacie podkreślono, że wypełnienie załącznika może poskutkować wyłudzeniem danych osobowych i numerów kont bankowych. Ubezpieczyciel przypomina, że podobne wnioski należy odsyłać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Fala oszustw została już zgłoszona do odpowiednich służb, które ustalą, kto odpowiada za masowe próby wyłudzeń. Do tego czasu, jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w razie wątpliwości należy skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00 (pn.–pt. 7:00–18:00) lub odwiedzić najbliższą placówkę.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej