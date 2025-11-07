Sejm bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na tymczasowy areszt byłego ministra sprawiedliwości i postawienie go w stan oskarżenia. W poszczególnych głosowaniach za pociągnięciem Ziobry do odpowiedzialności opowiadało się od 248 do 261 posłów.

Jedynym ugrupowaniem, które nie oddało głosu ws. tymczasowego aresztu dla polityka PiS i byłego prokuratura generalnego była Partia Razem. W kluczowym momencie, pięcioro posłów należących do koła poselskiego Razem wyciągnęło karty, "wyłamując się" od wcześniejszych deklaracji.

Partia Razem przeciwko aresztowaniu Ziobry. "Niech stanie normalnie przed sądem"

Decyzję partii skomentował w rozmowie z polsatnews.pl jej współzałożyciel, poseł Maciej Konieczny. Zdaniem polityka, stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości, który od ubiegłego roku zmaga się z chorobą nowotworową, nie pozwala na jego tymczasowe aresztowanie.

- Jestem przekonany, że jeżeli funkcjonariusza publicznego zamyka się bez procesu, a do tego jeszcze pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa, za który byłbym w stanie podnieść rękę - mówił dla polsatnews.pl Konieczny.

Jak przekonywał polityk Partii Razem, Ziobro powinien ponieść ewentualne konsekwencje swoich czynów z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, jednak robienie z niego "męczennika" nie jest w interesie państwa polskiego.

- To jest oczywiste, że Ziobro powinien odpowiedzieć przed sądem, dlatego zagłosowaliśmy za postawieniem mu zarzutów w tym zakresie. Ale też nie uważam, żeby sprawie przysłużyło robienie ze Zbigniewa Ziobry męczennika. Niech stanie normalnie przed sądem - komentował.

Konieczny dodał, że jeśli Zbigniew Ziobro "nie będzie się stawiał, to wtedy można wrócić do tego głosowania".

Ziobro komentuje głosowanie w Sejmie. "Oni prawdy się boją"

Po emocjonującym wieczorze w polskim Sejmie, Zbigniew Ziobro skomentował na antenie Polsat News decyzję parlamentarnej większości.

Podejrzany m.in. o inwigilację polityków systemem Pegasus oraz liczne wyłudzenia w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości polityk stwierdził, że "wolność przyjdzie do Polski w swoim czasie", a osoby, które w jego opinii działają na szkodę polskiego państwa, odpowiedzą za swoje czyny.

- Oni wiedzą, że prawda jest dla nich bolesna, oni prawdy się boją, ale prawdy się nie da aresztować - komentował Ziobro.

W 26 głosowaniach za wyrażeniem zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050, Lewicy, a także - spoza koalicji rządzącej - koła Razem. Przeciw głosowało PiS oraz posłowie kół Republikanie i Konfederacji Korony Polskiej. Parlamentarzyści Konfederacji w zależności od głosowania i konkretnych osób byli za, przeciw, albo wstrzymywali się od głosu.

Sam poseł Ziobro nie pojawił się w Sejmie ani w czwartek, ani w piątek - przebywa najprawdopodobniej w Budapeszcie, gdzie w ostatnich dniach kilkukrotnie zabrał głos publicznie, a także m.in. spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Azyl polityczny na Węgrzech otrzymał już inny polityk związany z Suwerenną Polską Marcin Romanowski, który również usłyszał zarzuty w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

