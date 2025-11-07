Według źródeł, na które powołuje się "Bild", inwazja może się rozpocząć, jeśli wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie przyszłego roku doprowadzą do kryzysu politycznego i wewnętrznego w USA.

Zauważono, że władze w Pekinie przygotowują się na problemy polityczne w Stanach Zjednoczonych, wywołane brakiem zgody jednej ze stron na akceptację wyników wyborów. To zaś da możliwość rozpoczęcia wojny.

Chiny szykują flotę do wojny. Możliwa inwazja na Tajwan

Gazeta podaje, że korzystne okno dla Chin otworzy się właśnie gdy Amerykanie będą zajęci własnymi sprawami, a chińską flotę uda się rozbudować do tego stopnia, że będzie ona zdolna zdominować przeciwników na morzu i przeprowadzić desant na wyspę uznawaną przez Pekin za "zbuntowaną prowincję".

"Chiny modernizują dużą liczbę promów cywilnych do celów wojskowych i planują budowę ponad 70 dużych promów do końca 2026 roku" - alarmuje tabloid.

"Kraj zdecyduje się na inwazję militarną, jeśli Xi Jinping uzna, że ​​aneksja Tajwanu jest niemożliwa w żaden inny sposób" - powiedziała dziennikom analityczka May-Britt Stumbaum.

O możliwej inwazji pisano także w kontekście współpracy Chin z Federacją Rosyjską. Według doniesień zachodnich mediów Rosjanie pomagają chińskiej armii m.in. w szkoleniach spadochroniarzy.

