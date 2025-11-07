W związku z poprawą warunków atmosferycznych w lasach północnej i środkowej Madery w czwartek zostały wznowione zakrojone na szeroką skalę poszukiwania polskiego turysty - poinformowała portugalska policja.

Madera: Zaginął 31-letni Polak. Trwają poszukiwania na wyspie

31-letni Igor Holewiński, jak sprecyzowała policja, zaginął w niedzielę w godzinach popołudniowych na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos w północnej części wyspy. Kierował się samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery o wysokości 1862 m n.p.m. w centralnej części wyspy.

- Aktualnie poszukiwania zaginionego prowadzi pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa, w tym funkcjonariusze tzw. policji leśnej - powiedział konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta.

Polscy dyplomaci pozostają w stałym kontakcie ze służbami policyjnymi Portugalii, które przeszukują lasy w wysokich partiach gór, w których przed zaginięciem przebywał polski urlopowicz. Podczas akcji poszukiwawczej używane są m.in. drony.

Według lokalnych mediów bliscy zaginionego zgromadzili już środki na uruchomienie poszukiwań przez wyspecjalizowaną ekipę, która odnalazła już podczas rozmaitych akcji na terenie Portugalii 35 osób.

Służby szukają też zaginionej obywatelki Niemiec

Portugalscy komentatorzy odnotowują, że równolegle trwają poszukiwania obywatelki Niemiec, która zaginęła w minioną niedzielę w południowo-wschodniej części Madery.

Według telewizji RTP Madeira w obu przypadkach poszukiwania prowadzone są zarówno na szlakach turystycznych, jak również w trudno dostępnych miejscach portugalskiej wyspy.

Jak przypomniał portal Noticias ao Minuto, w ostatnich latach dochodziło do częstych zaginięć młodych turystów, szczególnie podczas przemierzania porośniętych lasami wyższych partii maderskich gór. M.in. trzech turystów zaginęło w tajemniczych okolicznościach w latach 2020-2021 podczas samotnych wędrówek w lasach w wyższych partiach maderskich gór. Wśród nich był polski urlopowicz, który zaginął w lipcu 2021 r. podczas samotnej wędrówki.

