"System Merops rozpoczyna działanie w Polsce. Będzie bronił wschodniej Polski przed atakami rosyjskich dronów" - napisał w serwisie X dziennikarz Polsat News Michał Stela.

System Merops będzie chronił przed dronami. Przyjedzie do Polski z Niemiec

"Według moich informacji nie jest to system zakupiony przez Wojsko Polskie - to amerykańska kontrybucja - wsparcie ambasady USA w Warszawie i Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce w zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO" - ustalił dziennikarz.\

"To rozmieszczenie nie ma wpływu na finalną konfigurację polskiej tarczy antydronowej" - zaznaczył Stela.

Jak dodał, nad docelowym rozwiązaniem w tej sprawie pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej: szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister Cezary Tomczyk.

Według Polsat News systemy Merops przyjechały do Polski z amerykańskich baz w Niemczech.

System ma być używany w Polsce, Rumunii oraz w Danii. - To, co daje nam ten system, to zdolność bardzo dokładnego wykrywania dronów. Jest w stanie wykryć i zneutralizować je niższym kosztem, niż w przypadku lotu samolotu F-35 i zestrzelenia bezzałogowca z użyciem pocisku rakietowego - tłumaczył w rozmowie z agencją Associated Press pułkownik Mark McLellan, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych w Dowództwie Sojuszniczych Sił Lądowych NATO.

Przyspieszenie w sprawie polskiej tarczy antydronowej. Zapowiedzi MON

Merops (ang. Multispectral Extended Range Optical Sight) to produkowany przez turecką firmę Aselsan system identyfikacji i zwalczania bezzałogowców. Jest w stanie dokładnie rozpoznawać drony i przekazywać informacje o ich lokalizacji do innych jednostek naziemnych i lotniczych, które następnie mogą je zestrzelić.

Niezależnie od tego MON pracuje nad polską tarczą antydronową. - Polska zacznie budować własny system antydronowy w ciągu najbliższych miesięcy, nie czekając na budowę "muru dronów", jaki ma opracować Unia Europejska - mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w rozmowie z agencją Bloomberga.

Jednocześnie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował w połowie października, że w II kwartale 2026 r. rozpocznie się produkcja dronów przez spółkę Hornet-Polskie Drony. Większościowy pakiet udziałów w spółce Hornet-Polskie Drony nabył wówczas na mocy warunkowej umowy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Pod koniec września szef MON, po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem, wskazywał, że inicjatywa "muru dronowego"

łączy zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE. Jak akcentował wówczas szef MON, budowa takiego "muru" jest sygnałem dla Rosji, że odczytujemy jej strategię i jej przeciwdziałamy.

