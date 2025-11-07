Zbigniew Ziobro w rozmowie z TV Republika przekazał, że dzisiejsze wydarzenia w Sejmie są - jego zdaniem - efektem politycznej zemsty za to, że jako prokurator generalny prowadził sprawy dotyczące "najbliższego otoczenia" obecnego premiera Donalda Tuska.

ZOBACZ: "Staje się prawo i sprawiedliwość". Komentarze w Polsat News po głosowaniu ws. Ziobry

- Jeden za drugim, można powiedzieć, to jest skorumpowany, biorący łapówki polityk albo złodziej albo jeszcze inny przestępca zaangażowany w rozmaite struktury przestępcze. Więc oni wiedzą, że prawda jest dla nich bolesna, oni prawdy się boją, ale prawdy się nie da aresztować - przekonywał poseł, który przebywa w Budapeszcie.

Ziobro o decyzji Sejmu: Ewidentna ustawka

Były prokurator generalny stwierdził, że dzisiejsze sejmowe głosowania w jego sprawie były "ewidentną ustawką".

- Donald Tusk dobre kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt. On nie napisał, że może być areszt, że liczy na areszt, że wiele wskazuje, że będzie areszt. On napisał: areszt i kropka. Dlaczego mógł tak napisać? Dlatego, że przez te ostatnie długie miesiące Bodnar a potem Żurek, pod jego nadzorem, na jego polityczne zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości - mówił Zbigniew Ziobro w rozmowie z prawicową telewizją.

- Można powiedzieć, że "król Europy" jest tak naprawdę królem złodziei - dodał były minister sprawiedliwości.

Ziobro stwierdził też, że "wolność przyjdzie do Polski w swoim czasie", a osoby, które - w jego przekonaniu - przyczyniają się do niszczenia państwa polskiego i wykorzystywania instrumentalnie jego instytucji, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

ZOBACZ: "Przykry moment". Donald Tusk komentuje uchylenie immunitetu i areszt Zbigniewa Ziobry



W końcowej części rozmowy podziękował też wszystkim, którzy okazują mu wsparcie i "nie wierzą w te kłamstwa zawarte w tym fałszywym oskarżeniu".

Sejm zdecydował ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry

W piątek, w serii 26 głosowań, Sejm zagłosował nad uchyleniem Ziobrze immunitetu, by prokuratura mogła postawić mu 26 zarzutów.

W głosowaniach za uchyleniem immunitetu w odniesieniu do poszczególnych czynów opowiadało się od 248 do 261 posłów, a przeciw było od 184 do 197 posłów. Maksymalnie do kilkunastu posłów wstrzymywało się od głosu.

ZOBACZ: Immunitet Ziobry. Polityk zabrał głos tuż przed głosowaniem

W odrębnym 27. głosowaniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła. Głosowało za tym 244 posłów, przeciw było 198, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni