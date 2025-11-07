Chwilę po głosowaniu ws. uchylenia immunitetu i zgodzie na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry przed kamerami pojawił się premier Donald Tusk. Szef rządu zapytany został przez dziennikarzy, czy czuje satysfakcję z decyzji parlamentarzystów.

- To nie jest kwestia satysfakcji. To jest w sumie przykry moment, pod wieloma względami. Tak jak Francuzi nie cieszyli się, kiedy do więzienia trafił były prezydent Sarkozy, tak ja się nie cieszę, że polski minister sprawiedliwości, ucieka na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To dla Polski nie jest dobra okoliczność, wolałbym, żeby tej sytuacji nie było - stwierdził.

Artykuł aktualizowany...

