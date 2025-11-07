Kontrola w KOWR. Minister zawiadamia prokuraturę

Minister przypomniał, że na mocy porozumienia z właścicielem działki, ma ona wrócić do zasobów Skarbu Państwa. - Ale to nie kończy przecież sprawy. Trzeba wyjaśnić wszystkie kwestie z decyzjami, które zapadały, dotyczącymi przekazania tej działki - powiedział Krajewski.

Przypomniał, że w KOWR trwa kontrola, która zakończy się 13 listopada. - Mamy jednak pierwsze ustalenia kontroli. Już udało się ustalić, że ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia bądź nie dopełnił obowiązków, w związku z czym w dniu dzisiejszym podpisałem zawiadomienie do prokuratury, aby to sprawdziła. Kontrola ustaliła, że pan minister ingerował w działanie urzędników, w działanie departamentów merytorycznych - wyjaśnił.

ZOBACZ: Będzie nowa nazwa CPK. "To nie projekt à la PRL"

- Drugie zawiadomienie do prokuratury dotyczy świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz KORW-u, mające na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK. Dużo w tym czasie też się działo w KOWR i ważne, żeby to prokuratura wszystko sprawdziła i działała sprawnie - dodał.

Tajemniczy fundusz KOWR. Krajewski: jest to sprawa, która musi być wyjaśniona

Krajewski odniósł się także do innych kontrowersji związanych z KOWR. W ostatnim czasie media obiegła informacja na temat tego, że w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku w ręce ówczesnego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego trafił 70-stronnicowy raport, opisujący nieprawidłowości w różnych spółkach i instytucjach. Ujawniona została sprawa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, na którego konto przelane zostało 75 mln zł.

- W sprawie tego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, na który zostało przelane w dniu 30 listopada 2023 roku 75 mln zł, w kolejnych latach miało trafiać po 50 mln przez kolejne trzy lata, czyli miało trafić łącznie 225 mln zł, przelane zostało właśnie 75 mln zł - wskazał Krajewski. - Resztę - przejmując władzę - zablokowaliśmy, kolejne pieniądze nie popłynęły, ale pan minister Telus podjął decyzję o tym, żeby te pieniądze przekazać mimo negatywnego stanowiska, mimo nierekomendowania wchodzenia w takie inwestycje przez departament merytoryczny - wskazał.

ZOBACZ: Zwrot ws. działki pod CPK. Szef KOWR ogłasza decyzję

- To też jest w tej chwili sprawdzane. Jeżeli będą już konkretne kwestie, będziemy dalej kierować tę sprawę do organów ścigania. Jest to sprawa, która musi być wyjaśniona. Pieniądze, które miały trafić do osób powiązanych z ówczesną władzą muszą trafić z powrotem do budżetu, muszą trafić na rzecz wsparcia polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa - podsumował.

Afera z działką pod CPK

Afera wokół Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wybuchła w ostatnich dniach października, kiedy na jaw wyszło, że w 2023 roku za zgodą ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa sprzedana została działka o powierzchni 160 ha, przez którą przebiegać ma linia kolei z Warszawy do lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ziemię zakupił wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas.

Dotychczasowe ustalenia wskazują to, że jeszcze przed zawarciem transakcji siedzibę Dawtony odwiedził ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Transakcja doszła do skutku 1 grudnia 2023 roku. Wówczas działka została sprzedana za 22,8 mln zł, choć władze CPK apelowały o wstrzymanie transakcji.

ZOBACZ: Sypią się głowy w KOWR. "Sytuacja jest rozwojowa"

Po ujawnieniu informacji na temat sprzedaży gruntu Telus został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Niedługo później wydał on oświadczenie, że "wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad sześć kilometrów od tego obszaru". Podobny los spotkał Rafała Romanowskiego, który również został zawieszony w prawach członka PiS. W związku z kontrowersjami wokół działki doszło także do zmian personalnych w KOWR.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni