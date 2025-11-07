Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Groźny wypadek w Małopolsce

Jak poinformowało PKP, kierowca samochodu ciężarowego nie zachował ostrożności na przejeździe kolejowo-drogowym zabezpieczonym znakami, co doprowadziło do zderzenia. W zdarzeniu uszkodzona została lokomotywa, samochód ciężarowy i elementy infrastruktury kolejowej.

Na miejscu działania prowadzą policja, straż pożarna oraz służby kolejowe. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny wypadku, na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Linia nr 96, na przejeździe kat. D w poc. @PKPIntercityPDP 30170/1 KARPATY relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój wjechał samochód ciężarowy. Lokomotywa i samochód uszkodzone. Na szczęście brak osób rannych. pic.twitter.com/CvGzZYlK7z — Janusz Malinowski (@J_Malinowski) November 7, 2025

Linia kolejowa w stronę Krynicy-Zdroju została całkowicie zablokowana. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.

Obecnie opóźnienia dotyczą trzech pociągów: Intercity - ponad 60 minut i dwóch pociągów Polregio - 30 minut. Przewoźnik na wyłączonym odcinku organizuje komunikację zastępczą.

PKP zaapelowało do kierowców o ostrożność w rejonie torów kolejowych. - Niewiele brakowało, a doszłoby do nieszczęścia z udziałem rozpędzonego pociągu. O tych wykroczeniach powiadomiono SOK i policję - powiedziała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP.

Za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym grozi mandat i odpowiedzialność finansowa za wyrządzone szkody.

