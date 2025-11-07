Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Groźny wypadek w Małopolsce
Na przejeździe kolejowym w miejscowości Milik (woj. małopolskie) doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Krynica-Zdrój-Kraków. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Opóźnienia w regionie sięgają 60 minut.
Jak poinformowało PKP, kierowca samochodu ciężarowego nie zachował ostrożności na przejeździe kolejowo-drogowym zabezpieczonym znakami, co doprowadziło do zderzenia. W zdarzeniu uszkodzona została lokomotywa, samochód ciężarowy i elementy infrastruktury kolejowej.
ZOBACZ: Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Składem jechało blisko 200 osób
Na miejscu działania prowadzą policja, straż pożarna oraz służby kolejowe. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny wypadku, na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Pociąg uderzył w ciężarówkę. Niebezpieczne zdarzenie w Małopolsce
Linia kolejowa w stronę Krynicy-Zdroju została całkowicie zablokowana. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
Obecnie opóźnienia dotyczą trzech pociągów: Intercity - ponad 60 minut i dwóch pociągów Polregio - 30 minut. Przewoźnik na wyłączonym odcinku organizuje komunikację zastępczą.
ZOBACZ: Katastrofa kolejowa w obwodzie smoleńskim. Płonie kilkanaście cystern
PKP zaapelowało do kierowców o ostrożność w rejonie torów kolejowych. - Niewiele brakowało, a doszłoby do nieszczęścia z udziałem rozpędzonego pociągu. O tych wykroczeniach powiadomiono SOK i policję - powiedziała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP.
Za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym grozi mandat i odpowiedzialność finansowa za wyrządzone szkody.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej