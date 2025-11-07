Areszt i immunitet Ziobry. Sejm zdecydował

Głosowanie ws. immunitetu i aresztowania Ziobry. Jest decyzja Sejmu
Parlamentarzyści zagłosowali za odebraniem byłemu Zbigniewowi Ziobrze immunitetu poselskiego i pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej. Sejm zgodził się też na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Polityk w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
W czwartek komisja regulaminowa zagłosowała za uchyleniem przez Sejm immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz za udzieleniem zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Prokuratura chce zarzucić mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym.
Sprawa Zbigniewa Ziobry. Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości
Śledczy domagali się zgody na uchylenie immunitetu Ziobry, a także na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości.
Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.
W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 r. wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Polityk otrzymał jednak azyl polityczny na Węgrzech.
Podejrzanym w tej sprawie jest także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
