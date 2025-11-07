Areszt i immunitet Ziobry. Sejm zdecydował

Więcej informacji wkrótce.

W czwartek komisja regulaminowa zagłosowała za uchyleniem przez Sejm immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz za udzieleniem zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura chce zarzucić mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

Śledczy domagali się zgody na uchylenie immunitetu Ziobry, a także na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości.

Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 r. wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Polityk otrzymał jednak azyl polityczny na Węgrzech.

Podejrzanym w tej sprawie jest także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni