Parlamentarzyści bezwzględną większością głosów wyrazili zgodę na odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitetu poselskiego i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Wniosek prokuratury, która chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych m.in. z działalnością Funduszu Sprawiedliwości i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, poparła w czwartek również sejmowa komisja regulaminowa.

Tuż po zakończeniu głosowania, swój komentarz opublikowali w sieci m.in. minister sprawiedliwości oraz polscy parlamentarzyści.

Sejm za aresztowaniem Zbigniewa Ziobry. "Koniec"

Jako jeden z pierwszych głos w sprawie zabrał szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polityk i członek Krajowej Rady Sądownictwa podziękował prokuratorom za zaangażowanie w pociągnięcie byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej.

- Dziękuję prokuratorom za ciężką i skrupulatną pracę - wniosek w tej sprawie liczy ponad 150 stron. Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic państwowych - pisał na swoim profilu w mediach społecznościowych. Nawiązał przy tym do wyjazdu Zbigniewa Ziobry na Węgry i unikania stawiania się na sejmowych komisjach.

Emocjonujący wieczór w polskim Sejmie skomentował także m.in. polityk KO Dariusz Joński, który stwierdził, że jest to ostateczny "koniec" kariery politycznej Zbigniewa Ziobry. Z kolei europoseł Łukasz Kohut stwierdził, że "Zorro nosił maskę na oczach" a "Ziobro będzie miał czarny pasek.

Opozycja broni Ziobry i uderza w Tuska. "Dranie bez serca"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy już wcześniej deklarowali, że będą bronić niewinności byłego ministra sprawiedliwości, nie kryją oburzenia wynikami sejmowego głosowania.

- Draństwo, draństwo, jeszcze raz draństwo. To co tutaj zrobiono to jest łajdactwo (...) My doskonale wiedzieliśmy, przed tymi głosowaniami, jaka miała być sekwencja wydarzeń. Głosowanie, szybkie zatrzymanie Zbigniewa Ziobro po głosowaniu, a jutro posiedzenie aresztowe. Jedno przesłanie do pana Donalda Tuska: znowu pana Zbigniew Ziobro zrobił w fujarę, przegrał pan - komentował polityk PiS Michał Wójcik.

Krótki komentarz w tej sprawie opublikował również poseł PiS i były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski. Polityk określił posłów głosujących za uchyleniem immunitetu Ziobry mianem "drani bez serca".

Głos w sieci zabrał także przedstawiciel Konfederacji Bartosz Bocheńczak.

"Głosowaliśmy za rozliczeniem Ziobry, ale przeciw politycznym aresztom! Dość marnowania milionów! Dość bezkarności! Nie dla Tuska nadużywającego wymiaru sprawiedliwości" - napisał.

Decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry podejmie sąd. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Budapeszcie, ponieważ - jak przekonywał podczas zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej - pragnął uniknąć "prowokacji" związanej z jego potencjalnym zatrzymaniem.

Istotą zarzutów wobec Ziobry jest ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury, Ziobro miał działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, oraz że robił to wspólnie m.in. z jego zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem oraz posłem PiS Dariuszem Mateckim. W ten sposób miał działać na szkodę państwa i interesu publicznego, ograniczając dostęp do funduszu podmiotom uprawnionym.

