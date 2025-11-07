Dariusz Rosati gościem programu "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18

Dyskusja skoncentruje się wokół najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką i polityką zagraniczną. Wśród tematów znajdą się m.in.: stan finansów publicznych, sposoby na ograniczenie zadłużenia oraz pytanie, czy budżet państwa wytrzyma wyścig wyborczych obietnic, czy też konieczne będą cięcia wydatków.

Nie zabraknie również wątków międzynarodowych - kierunków polskiej polityki zagranicznej w kontekście wojny w Ukrainie oraz prezydentury Donalda Trumpa.

W programie poruszony zostanie także temat głosowania w Sejmie nad uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Pozostałe wydania programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ.

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni