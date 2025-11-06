"Gang Miękiszonów się powiększa". Fala komentarzy po wystąpieniu Ziobry

Póki co nie wiadomo, kiedy Zbigniew Ziobro wróci z Węgier do Polski. Były minister poinformował w czwartek, że miał już wykupiony bilet i miał wrócić do Polski, jednak uzyskał informację, że "w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja" związana z zatrzymaniem go.

Jak dodał, w "normalnym stanie rzeczy zbagatelizowałby taką informację i uznałby ją za niedorzeczną, nieprawdopodobną". - Ale żyjemy w państwie Tuska, czyli człowieka, który jasno powiedział, że będzie stosował prawo tak, jak on je rozumie, a nie tak, jak jest zapisane w ustawach i on to naprawdę robi - powiedział były minister sprawiedliwości.

"Miękiszon po prostu". Politycy koalicji rządowej o ruchu Ziobry

Na słowa polityka PiS zareagowali politycy związani z obozem władzy. W swoich wpisach w mediach społecznościowych stwierdzili, że były prokurator generalny nie ma odwagi stawić czoła zarzutom śledczych w Polsce.

"Ziobro stchórzył. Uciekł do przyjaciela Putina" - czytamy we wpisie poseł KO Romana Giertycha na platformie X.

"Gdyby wszystko było zgodne z prawem, Zbigniew Ziobro wytłumaczyłby przed Sądem aferę z Funduszem Sprawiedliwości i zamknął tę sprawę. Fakty są inne - pieniądze z Funduszu zamiast trafiać na pomoc ofiarom przestępstw, w tym ofiarom przemocy domowej, popłynęły szerokim strumieniem do układu szczecińskiego, kolegów Dariusza M. i na kampanie wyborczą polityków Suwerennej Polski. No i kto okazał się fujarą?" - stwierdziła sekretarz stanu w KPRM, Katarzyna Kotula (Nowa Lewica).

"Zbigniew Ziobro idzie śladem Romanowskiego. Prawo mieli za nic, a przed sprawiedliwością już drżą. Gang Miękiszonów się powiększa" - taki komentarz zamieszczono na oficjalnym profilu Polski 2050 w mediach społecznościowych.

"Poniesiecie odpowiedzialność". Polityk PiS o sprawie Ziobry

Politycy związani z PiS przekonują z kolei, że Zbigniewowi Ziobrze grozi niebezpieczeństwo, gdyby Sejm faktycznie zdecydował o uchyleniu mu immunitetu.

"Do wszystkich, którzy będą głosować ws. aresztu dla Ziobro, mówię jedno: To wy będziecie ponosili odpowiedzialność, jeśli powstanie zagrożenie, jeśli Ziobro z więzienia nie wyjdzie" - przekazał europoseł PiS Mariusz Kamiński za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wniosek o aresztowanie Ziobry to kuriozum w skali świata. Stworzony jest z samych 'autorskich' teorii prawnych tj. 'korzyść polityczna' czyli tłumacząc wprost korzyść z działania dla dobra wspólnego" - napisał na swoim koncie w serwisie X były wiceminister sprawiedliwości i bliski współpracownik Ziobry, Patryk Jaki.

Głosy wsparcia dla Ziobry płyną również z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego.

"Różne są motywacje obecności w polityce ale przyznanie, że jest nią polowanie i represjonowanie politycznych przeciwników to coś wyjątkowo obrzydliwego. Nawet jak na standardy tej władzy" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych doradca głowy państwa, Błażej Poboży.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Sejm zdecyduje ws. immunitetu

Komisja regulaminowa rozpoczęła w czwartek posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury dotyczącego Zbigniewa Ziobry.

Śledczy chcą zgody Sejmu na uchylenie jego immunitetu, a także na zatrzymanie go i tymczasowe aresztowanie w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości.

Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 r. wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

