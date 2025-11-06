Do co najmniej 140 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tajfunu Kalmaegi na Filipinach - powiadomiła w czwartek agencja AFP na podstawie oficjalnych rządowych danych.

Całe miasta pod wodą. Tajfun spustoszył Filipiny

W wyniku przejścia tajfunu najbardziej ucierpiała prowincja Cebu w środkowej części Filipin. Pod wodą znalazły się tam całe miasta.

Jak powiedział w rozmowie z AFP Benison Estareja z narodowej służby meteorologicznej, opady deszczu po huraganie Kalmaegi były 1,5 razy większe niż te, których Cebu zazwyczaj doświadcza w listopadzie. Pokreślił, że jest to zjawisko obserwowane "raz na 20 lat". Jego zdaniem do dużej liczby ofiar śmiertelnych przyczynił się "wysoki poziom urbanizacji" terenów dotkniętych kataklizmem.

Według władz w Manili Kalmaegi to najtragiczniejszy tajfun, jaki w tym roku przetoczył się przez Filipiny. W związku z żywiołem prezydent kraju Ferdinand Marcos jr. ogłosił w czwartek stan wyjątkowy. W ubiegłym roku tajfun Trami doprowadził na Filipinach do śmierci 191 osób.

Obecnie Kalmaegi nabrał jeszcze większej siły i zmierza w kierunku Wietnamu, dokąd - według prognoz - ma dotrzeć w czwartek wieczorem.

Według krajowej służby meteorologicznej w Hanoi, przyniesie fale o wysokości do ośmiu metrów. Przed Kalmaegi ostrzegał już w środę wicepremier Wietnamu Tran Hong Ha, który podkreślił, że tajfun ten jest "niebezpieczny" i "bardzo nietypowy". Wezwał też lokalne władze do przygotowania się na nadchodzące zagrożenie.

Polskie MSZ ostrzega podróżnych

Komunikat do podróżnych ws. tajfunu wydało również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Informujemy, że według prognoz, między 6 a 7 listopada 2025 r. do wybrzeży Wietnamu ma dotrzeć tajfun Kalmaegi. (...) Możliwe są ulewne deszcze i silne podmuchy wiatru. Prędkość wiatru może wynieść do około 160 km/h" - czytamy.

Z informacji podawanych przez MSZ wynika, że najbardziej ucierpieć mogą środkowe i południowe prowincje Wietnamu.

"Zalecamy zachowanie ostrożności i stosowanie się do komunikatów miejscowych władz, w tym śledzenie informacji dostępnych na stronie wietnamskiego Urzędu Zarządzania Kryzysowego na Facebooku oraz Narodowego Centrum Prognoz Hydro-Meteorologicznych. Zachęcamy również do rejestracji w systemie Odyseusz" - poinformowano.

