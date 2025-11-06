Sąd zadecydował ws. Władysława Frasyniuka. Chodziło o słowa na temat żołnierzy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił opozycjonistę z czasów PRL i byłego posła Władysława Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie polskich żołnierzy. Sąd zmienił tym samym wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał Frasyniuka na 15 tys. zł grzywny.



Orzeczenie, które zapadło w procesie apelacyjnym, jest prawomocne. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Kosztami postępowania obciążony został Skarb Państwa. Uzasadnienie wyroku nie zostało podane do wiadomości publicznej.

Słowa o żołnierzach. Wyrok w sprawie Frasyniuka

Proces rozpoczął się 23 października. Wówczas sąd odroczył wydanie wyroku do 6 listopada. Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań "znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby".

Chodziło o wypowiedź z sierpnia 2021 r. na temat funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę na antenie TVN24.

- Słowo "żołnierz" jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi - powiedział wówczas Frasyniuk.

W pierwszej instancji, w marcu tego roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał, że Frasyniuk naruszył godność i dobre imię żołnierzy. Skazał go za ten występek na 15 tys. zł grzywny.



Sędzia Piotr Górecki w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że Frasyniuk miał prawo do krytyki i przez większość swojej telewizyjnej wypowiedzi z tego korzystał, nie naruszając przy tym prawa. Jednak te trzy słowa określające przedstawionych na ekranie telewizora żołnierzy mianem "śmieci" i "watahy psów" były przekroczeniem prawa do krytyki i naruszały godność oraz dobre imię żołnierzy.



- Nie ma przy tym znaczenia, czy ci żołnierze poczuli się dotknięci, czy obrażeni, ponieważ nie chodzi tu o subiektywną ocenę danego człowieka, ale o obiektywne znaczenie tych określeń i słów. Jest oczywiste dla wszystkich, że określenia 'śmieci' oraz 'wataha psów' są pejoratywne, poniżające i naruszają godność osoby, jej człowieczeństwo - stwierdził wówczas sędzia.

