35-letni William "Billy" Smith został przez pomyłkę zwolniony z więzienia w dzielnicy Wandsworth w Londynie na początku tego tygodnia. Po trzydniowych poszukiwaniach brytyjska policja potwierdziła, że w czwartek mężczyzna sam zgłosił się na posterunek.

Poszukiwania 24-letniego obywatela Algierii Brahima Kaddoura-Cherifa, drugiego omyłkowo wypuszczonego na wolność skazańca, wciąż trwają. Mężczyzna odsiadywał wyrok w tym samym zakładzie karnym co Smith, został wypuszczony 29 października.

Wielka Brytania: Omyłkowo zwolniony więzień sam zgłosił się na policję

W poniedziałek Smith został skazany na 45 miesięcy pozbawienia wolności za wielokrotne oszustwa i tego samego dnia omyłkowo zwolniony.

Według informacji Sky News do jego zwolnienia doszło z powodu błędu sądu, który miał poinformować więzienie, że wyrok pozbawienia wolności został zawieszony. Właściwy komunikat trafił początkowo nie tam, gdzie powinien, a zanim otrzymała go uprawniona osoba, Smith opuścił już zakład karny.

ZOBACZ: Wypuścili więźniów przez pomyłkę. Skandal w Wielkiej Brytanii

Mężczyzna został sfilmowany przez stację ITV News podczas powrotu do więzienia. Na nagraniu widać, jak 35-latek macha i uśmiecha się do kamer, gdy zbliża się do wejścia, a następnie rozmawia z personelem.

"William Smith ponownie trafił do aresztu. Wzrost liczby błędnych zwolnień jest nie do przyjęcia. Modernizujemy systemy więzienne - zastępujemy papier narzędziami cyfrowymi, aby ograniczyć liczbę błędów. Współpracujemy z policją, aby ponownie schwytać Brahima Kaddoura-Cherifa" - napisał brytyjski minister sprawiedliwości David Lammy.

Wiceszefowa resortu Alex Davies-Jones zwracała z kolei uwagę na zmianę "archaicznego" papierowego systemu ewidencji więźniów.

Wielka Brytania: Poszukiwania drugiego zwolnionego przez pomyłkę więźnia

Jak podaje Sky News, w sumie w ciągu roku poprzedzającego marzec 2025 r. prze pomyłkę zwolniono z brytyjskich więzień 262 skazańców.

Według policji poszukiwany 24-letni Brahim Kaddour-Cherif nadal przebywa w Londynie. Obywatel Algierii miał być deportowany po przekroczeniu terminu ważności wizy. Nie jest on osobą ubiegającą się o azyl. Karę w więzieniu odbywał za wtargnięcie z zamiarem kradzieży, ale wcześniej był również skazany za przestępstwo na tle seksualnym.

ZOBACZ: Brytyjskie służby naprawiły swój błąd. Groźny przestępca schwytany

Do omyłkowego zwolnienia Algierczyka doszło po podobnym przypadku, który miał miejsce zaledwie pięć dni wcześniej. Etiopczyk Hadush Kebatu, skazany za napaść seksualną na nastolatkę i kobietę, został omyłkowo zwolniony z więzienia w Chelmsford w Essex, a następnie ponownie schwytany po 48-godzinnej obławie. Rząd Wielkiej Brytanii przymusowo deportował migranta. Jego uwolnienie wywołało protesty w całym kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni