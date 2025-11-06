"Strach na ulicach Vallecas (dzielnica Madrytu - red.)" - zatytułował swój materiał madrycki dziennik "ABC". Dziennik "Marca" skomentował natomiast, że polscy kibice "wywołali chaos" w stolicy Hiszpanii.

ZOBACZ: Gorąco na derbach Krakowa. Konieczna była interwencja policji

Według informacji hiszpańskich mediów, kibice Lecha starli się z ultrasami Rayo (zwanymi Bukaneros) w pobliżu stacji metra Buenos Aires, około pół kilometra od Estadio de Vallecas.

Jak przekazała hiszpańska policja, zatrzymano co najmniej jednego kibica miejscowej drużyny. Służba prasowa madryckiej policji przekazało, że nie zatrzymano żadnych Polaków.

Duro enfrentamiento entre BUKANEROS (Rayo Vallecano) y LPH (Lech Poznan). Pelea de varios minutos sin armas donde acaban corriendo los de blancos. Un herido grave. Honor para los dos. pic.twitter.com/2vehuxYylf — Zona Ultra (@Zona_Ultra) November 6, 2025

Portal radia Cadena SER podał, że w nocy dzień wcześniej, kamery bezpieczeństwa zamontowane na stadionie gospodarzy zarejestrowały nieudaną próbą wspięcia się na mury obiektu dwóch kibiców z Polski w celu pomalowania jednej ze ścian.

Kibice Lecha w Madrycie. "Jedni z najniebezpieczniejszych"

Do Madrytu przybyło prawie 1000 kibiców "Kolejorza". Klub z Poznania informował wcześniej, że otrzymał bilety dla 600 osób. Dodatkowo ok. 100 osób związanych z klubem z Wielkopolski zasiądzie na głównej trybunie.

ZOBACZ: Mała wieś, ale wielka pasja. Co trzeci mieszkający tam mężczyzna to piłkarz

"Polskiej drużynie podczas każdego wyjazdu towarzyszy zawsze duża grupa ultrasów, będąca jedną z najbardziej niebezpiecznych takich grup w Europie" - napisał sportowy dziennik "AS".

Przed meczem władze Madrytu poinformowały, że wokół stadionu i pobliskich stacji metra zostaną rozmieszczone dodatkowe siły bezpieczeństwa. Samo spotkanie zostało zakwalifikowane przez miejscowe służby jako mecz wysokiego ryzyka, a sprzedaż biletów w dzień meczu została odwołana.

Nad bezpieczeństwem ma czuwać dodatkowych 400 funkcjonariuszy specjalnych oddziałów policji.

Mecz Rayo Vallecano – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godz. 21.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni