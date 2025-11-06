Nocne starcia z udziałem kibiców Lecha w Hiszpanii. Walki na ulicach miasta

Co najmniej jeden osoba ranna i jedna zatrzymana. To bilans nocnych starć kibiców Lecha Poznań i Rayo Vallecano przed czwartkowym meczem w ramach Ligi Konferencji, który zostanie rozegrany w Madrycie. Poszkodowany trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne/Facebook/Lech Poznań
Kibice Lecha Poznań w akcji przed meczem z Rayo Vallecano w Madrycie

"Strach na ulicach Vallecas (dzielnica Madrytu - red.)" - zatytułował swój materiał madrycki dziennik "ABC". Dziennik "Marca" skomentował natomiast, że polscy kibice "wywołali chaos" w stolicy Hiszpanii.

 

Według informacji hiszpańskich mediów, kibice Lecha starli się z ultrasami Rayo (zwanymi Bukaneros) w pobliżu stacji metra Buenos Aires, około pół kilometra od Estadio de Vallecas.

 

Jak przekazała hiszpańska policja, zatrzymano co najmniej jednego kibica miejscowej drużyny. Służba prasowa madryckiej policji przekazało, że nie zatrzymano żadnych Polaków.

Portal radia Cadena SER podał, że w nocy dzień wcześniej, kamery bezpieczeństwa zamontowane na stadionie gospodarzy zarejestrowały nieudaną próbą wspięcia się na mury obiektu dwóch kibiców z Polski w celu pomalowania jednej ze ścian.

Kibice Lecha w Madrycie. "Jedni z najniebezpieczniejszych"

Do Madrytu przybyło prawie 1000 kibiców "Kolejorza". Klub z Poznania informował wcześniej, że otrzymał bilety dla 600 osób. Dodatkowo ok. 100 osób związanych z klubem z Wielkopolski zasiądzie na głównej trybunie.

 

"Polskiej drużynie podczas każdego wyjazdu towarzyszy zawsze duża grupa ultrasów, będąca jedną z najbardziej niebezpiecznych takich grup w Europie" - napisał sportowy dziennik "AS".

 

Przed meczem władze Madrytu poinformowały, że wokół stadionu i pobliskich stacji metra zostaną rozmieszczone dodatkowe siły bezpieczeństwa. Samo spotkanie zostało zakwalifikowane przez miejscowe służby jako mecz wysokiego ryzyka, a sprzedaż biletów w dzień meczu została odwołana.

 

Nad bezpieczeństwem ma czuwać dodatkowych 400 funkcjonariuszy specjalnych oddziałów policji.

 

Mecz Rayo Vallecano – Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godz. 21.

 

