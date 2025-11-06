Raper zmarł 6 listopada. Muzyka pożegnali koledzy z jego dawnego zespołu. Pono dwa tygodnie temu skończył 49 lat.

"Żegnaj Bracie! Pono 1976-2025" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu kapeli ZIP Skład.

Muzyk był legendą polskiej sceny hip-hopowej. Działalność artystyczną rozpoczął w 1996 roku. Współpracował z takimi wykonawcami i zespołami jak: DJ 600V, DJ. B, Vienio, Pele, Fu, White House, Ascetoholix, Włodi, Hemp Gru, Olsen, WWO, THS Klika, Dixon37, Numer Raz oraz Pokój z Widokiem na Wojnę.

Pono nie żyje. Sokół pożegnał przyjaciela

Zmarłego rapera pożegnał jego wieloletni muzyczny partner - Wojciech "Sokół" Sosnowski. Raperzy stworzyli wiele wspólnych projektów, a prywatnie się przyjaźnili.

"Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał Sokół na Instagramie. Do wpisu dodał zdjęcie ze wspólnego klipu muzycznego, na którym wystąpił z Poniedzielskim.

Poza muzyką Pono udzielał się również społecznie. Muzyk w 2006 roku współzałożył fundację wspierającą uzdolnione i potrzebujące dzieci.

Swoich sił próbował również w biznesie. Założył własną wytwórnię muzyczną 3Label, w której pracował m.in. jako producent.

