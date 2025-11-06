Choć dla wielu osób może to brzmieć jak rozczarowanie po dwucyfrowych wzrostach z poprzednich lat, niższa waloryzacja jest również sygnałem stabilizowania się inflacji oraz spadku tempa wzrostu cen. Jej ostateczna wysokość zostanie oczywiście zatwierdzona dopiero w lutym 2026 r., po poznaniu pełnych danych udostępnionych przez GUS.

Waloryzacja rent i emerytur 2026 r. Co wynika z rządowych prognoz?

Zgodnie z projektem waloryzacja pochłonie ok. 33 mld zł z budżetu państwa. Wskaźnik 4,88 proc. oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie z 1878,91 zł brutto do 1970,60 zł brutto, czyli ok. 91,7 zł. Świadczenie netto (po potrąceniu podatku) zwiększy się o nieco ponad 83 zł. Ostateczny wskaźnik może nieznacznie się zmienić, ale powinien utrzymać się w okolicach 4,9 proc.

Niższa waloryzacja jest bezpośrednim efektem spadającej inflacji. Średnioroczna ma wynieść niecałe 3 proc., wobec nawet 15 proc. w 2022 roku.

ZOBACZ: Tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamowało. GUS podał najnowsze dane

Z informacji podanych przez Piotra Juszczyka, głównego doradcy podatkowego InFakt, które przytacza WP Finanse, przykładowa emerytura w wysokości 2500 zł brutto wzrośnie o 122 zł brutto, czyli ok. 96 zł na rękę.

Jak podaje dalej serwis, w przypadku świadczenia wynoszącego 3000 zł brutto podwyżka sięgnie 146 zł brutto, więc ok. 115 zł netto.

Osoby z wyższymi emeryturami zyskają jeszcze więcej - przy 4000 zł brutto waloryzacja może wynieść ok. 195 zł brutto (czyli ok. 155 zł netto). Niestety, część emerytów przekroczy próg podatkowy 2500 zł brutto, co sprawi, że część podwyżki zostanie pochłonięta przez podatek.

Najniższa waloryzacja od pięciu lat: dlaczego to niekoniecznie zła wiadomość?

Prognozowany wskaźnik 4,88 proc. jest najniższym od 2021 roku, gdy waloryzacja wyniosła 4,24 proc. W kolejnych latach seniorzy zyskiwali więcej:

2022 r. - 7 proc.

2023 r. - 14,8 proc.

2024 r. - 12,12 proc.

ZOBACZ: Waloryzacja a inflacja. Cała prawda o podwyżkach emerytur

Powrót do niższych wartości jest więc pochodną malejącej inflacji i stabilizacji gospodarki. Po prostu dwucyfrowe wskaźniki wynikały bezpośrednio z wysokiego wzrostu cen, więc niska waloryzacja to pozytywny sygnał dla portfeli emerytów i rencistów.

Ostateczna wartość świadczeń może jeszcze zależeć od tego, jaki procent realnego wzrostu wynagrodzeń zostanie uwzględniony przy obliczaniu waloryzacji. Obecne przepisy wymagają min. 20 proc., choć w przeszłości pojawiły się propozycje, by podnieść ten udział do 50 proc., co w praktyce przełożyłoby się na wyższe emerytury.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni