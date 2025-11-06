Kierowcy zapłacą więcej za paliwo. Podano nowe szacunki

Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP

Pierwszy tydzień listopada znów przyniósł podwyżkę cen paliw. Najbardziej, bo o siedem groszy, wzrosła średnia cena oleju napędowego do 6,11 zł za litr. Benzyna 95-oktanowa podrożała o pięć groszy do 5,94 zł, a autogaz o jeden grosz do 2,60 zł. "Podwyżki mogą wynikać z rosnących pod koniec października notowań ropy naftowej" - wskazują eksperci z e-petrol.pl

Kierowcy zapłacą więcej za paliwo. Podano nowe szacunki
Zdj. ilustracyjne/Pixabay
Ceny paliw na stacjach znów poszły w górę

Eksperci z e-petrol.pl wskazują, że widoczne na stacjach podwyżki mogą być skutkiem rosnących pod koniec października notowań ropy naftowej.

 

ZOBACZ: Spadają ceny paliwa. Jedno województwa wyjątkowo atrakcyjne dla kierowców

 

Jak podali, największy wzrost odnotowano w przypadku oleju napędowego - jego średnia cena w kraju wzrosła o siedem groszy do 6,11 zł za litr. Litr benzyny 95-oktanowej podrożał o pięć groszy, do 5,94 zł, a autogaz o jeden grosz - do 2,60 zł/l.

Ceny paliw. Najtaniej w Lubuskiem i na Śląsku

Najtaniej tankują kierowcy na Górnym Śląsku, gdzie litr Pb95 i LPG kosztuje średnio 5,83 i 2,48 zł. Olej napędowy z najniższą średnią ceną 5,92 zł/l oferują stacje w woj. lubuskim.

 

Najwyższe ceny paliw odnotowano natomiast na Kujawach i Pomorzu, gdzie benzyna kosztuje średnio 6,05 zł/l, a diesel 6,20 zł/l. Z kolei najdroższy autogaz - 2,74 zł/l - sprzedawany jest w woj. zachodniopomorskim.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szpitale przestają przyjmować pacjentów. "System ochrony zdrowia się zawalił"
Czytaj więcej
BENZYNACENY PALIWOLEJ NAPĘDOWYPALIWAPODWYŻKI CEN PALIWPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 