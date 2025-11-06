Kierowcy zapłacą więcej za paliwo. Podano nowe szacunki

Eksperci z e-petrol.pl wskazują, że widoczne na stacjach podwyżki mogą być skutkiem rosnących pod koniec października notowań ropy naftowej.

Jak podali, największy wzrost odnotowano w przypadku oleju napędowego - jego średnia cena w kraju wzrosła o siedem groszy do 6,11 zł za litr. Litr benzyny 95-oktanowej podrożał o pięć groszy, do 5,94 zł, a autogaz o jeden grosz - do 2,60 zł/l.

Ceny paliw. Najtaniej w Lubuskiem i na Śląsku

Najtaniej tankują kierowcy na Górnym Śląsku, gdzie litr Pb95 i LPG kosztuje średnio 5,83 i 2,48 zł. Olej napędowy z najniższą średnią ceną 5,92 zł/l oferują stacje w woj. lubuskim.

Najwyższe ceny paliw odnotowano natomiast na Kujawach i Pomorzu, gdzie benzyna kosztuje średnio 6,05 zł/l, a diesel 6,20 zł/l. Z kolei najdroższy autogaz - 2,74 zł/l - sprzedawany jest w woj. zachodniopomorskim.

