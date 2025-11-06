Komisja regulaminowa zagłosowała za uchyleniem przez Sejm immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz za udzieleniem zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Tuż po zakończeniu obrad w Sejmie o komentarz poprosiła prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego reporterka Polsat News Karolina Jędrzejewska. Polityk określił decyzję komisji jako "skandaliczną".

- Jeżeli iść torem rozumowania prokuratora, to trzeba by było na przykład mnie między innymi, bo nie ukrywam, ja to wymyśliłem, albo może nawet prof. Rybińskiego, bo on mnie skłonił, ja go osobiście nie znam, swoim felietonem do tego, żeby przemyśleć, ile możemy wydać na tę całą akcję, bo on proponował takie sumy, które są nierealne i następnie to, jak zdobędziemy władzę, bo jeszcze wtedy nie mieliśmy władzy, wprowadzić w życie - stwierdził.

Komisja zdecydowała ws. immunitetu Ziobry. Kaczyński: Zbójecka dyktatura

Prezes PiS porównał Fundusz Sprawiedliwości do programu 500 plus. - Czy ono przyniosło nam korzyści polityczne? - zapytał dziennikarkę. - Tutaj jest pewna analogia. Jeżeli korzyści polityczne są traktowane jak korzyść osobista, a w rozumieniu artykułu w rozumieniu 231 Kodeksu karnego, no to za to też trzeba by karać - ocenił.

- To jest wszystko jeden wielki absurd i nic innego, jak po prostu wprowadzanie w Polsce dyktatury i to takiej zbójeckiej, żeby nie powiedzieć bandyckiej - podsumował. Odmówił również komentarza na temat tego, że Zbigniew Ziobro nie pojawił się na posiedzenie komisji we własnej sprawie, ponieważ zdecydował się pozostać na Węgrzech.

Wcześniej komentarz do sprawy pojawił się również w mediach społecznościowych prezesa PiS. "Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity" - czytamy we wpisie.

"Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie" - dodano.

Sprawa immunitetu Ziobry. Posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej

Wniosek prokuratury na posiedzeniu komisji przedstawił prok. Piotr Woźniak - szef Zespołu Śledczego nr 2 PK, który prowadzi wielowątkowe śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Podczas posiedzenia posłowie PiS bronili Ziobry, twierdząc m.in., że jego działania jako ministra sprawiedliwości i związane z Funduszem Sprawiedliwości miały podstawę prawną.

Prok. Woźniak odpowiedział, że nikt nie formułuje zarzutu wobec Ziobry, że wydatkował pieniądze zgodnie ze swoimi kompetencjami przewidzianymi prawem. - Jeżeli państwo zwrócicie uwagę na opisy tych czynów (we wniosku o uchylenie immunitetu - red.), to one w żadnym stopniu tego nie dotyczą. One dotyczą tylko i wyłącznie takich kwestii, kiedy konkurs był już ogłaszany pod konkretne podmioty, które miały w tym konkursie wygrać - podkreślił prok. Woźniak.

Prokuratura chce zarzucić b. szefowi MS, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

