Sejmowa komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpocznie posiedzenie o godzinie 16. Ma zająć się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ze sprawozdaniem komisji ws. wniosku prokuratury Sejm ma zapoznać się w czwartek o godz. 23.30. Decyzję ws. immunitetu Ziobry Sejm ma podjąć w piątek wieczorem, w bloku głosowań.

Ziobro w czwartek zorganizował konferencję prasową pokazaną przez telewizje Republika oraz wPolsce 24, które informowały, że jest ona transmitowana na żywo z Budapesztu.

Sprawa immunitetu Ziobry. Posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej

- Postanowiłem spotkać się z państwem w dniu dzisiejszym, zanim doszło do prac komisji regulaminowej, aby zapowiedzieć swój aktywny udział w tym procesie. Będę uczestniczył, obserwując i słuchając, prace komisji regulaminowej, która poświęcona jest wnioskowi związanemu z dążeniem do uchylenia mi immunitetu, postawienia przed sądem i aresztowaniem - podkreślił poseł.

Polityk PiS ocenił, że próbuje mu się postawić "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne" zarzuty, a cała sprawa jest "zemstą premiera Donalda Tuska".

ZOBACZ: "Miałem bilet do Polski". Zbigniew Ziobro przemówił z Budapesztu

- Jako prokurator generalny, minister sprawiedliwości nadzorowałem liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska - powiedział.

Prokuratura chce zarzucić b. szefowi MS, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni