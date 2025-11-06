Immunitet Ziobry. Transmisja z posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej w Polsat News
Sejmowa komisja regulaminowa rozpocznie posiedzenie o godzinie 16. Zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Śledczy chcą byłemu ministrowi sprawiedliwości postawić zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro ocenił, że sprawa jest "zemstą Tuska".
Sejmowa komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpocznie posiedzenie o godzinie 16. Ma zająć się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ze sprawozdaniem komisji ws. wniosku prokuratury Sejm ma zapoznać się w czwartek o godz. 23.30. Decyzję ws. immunitetu Ziobry Sejm ma podjąć w piątek wieczorem, w bloku głosowań.
Ziobro w czwartek zorganizował konferencję prasową pokazaną przez telewizje Republika oraz wPolsce 24, które informowały, że jest ona transmitowana na żywo z Budapesztu.
Sprawa immunitetu Ziobry. Posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej
- Postanowiłem spotkać się z państwem w dniu dzisiejszym, zanim doszło do prac komisji regulaminowej, aby zapowiedzieć swój aktywny udział w tym procesie. Będę uczestniczył, obserwując i słuchając, prace komisji regulaminowej, która poświęcona jest wnioskowi związanemu z dążeniem do uchylenia mi immunitetu, postawienia przed sądem i aresztowaniem - podkreślił poseł.
Polityk PiS ocenił, że próbuje mu się postawić "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne" zarzuty, a cała sprawa jest "zemstą premiera Donalda Tuska".
ZOBACZ: "Miałem bilet do Polski". Zbigniew Ziobro przemówił z Budapesztu
- Jako prokurator generalny, minister sprawiedliwości nadzorowałem liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska - powiedział.
Prokuratura chce zarzucić b. szefowi MS, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej