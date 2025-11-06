Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Polska

W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się rzecznik rządu Adam Szłapka. Prowadzący Piotr Witwicki zapyta gościa o bieżące wydarzenia polityczne. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii od godziny 19:15.

Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Polsat News
Adam Szłapka

W drugiej części programu gościem będzie pułkownik Paweł Wronka ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
