Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się rzecznik rządu Adam Szłapka. Prowadzący Piotr Witwicki zapyta gościa o bieżące wydarzenia polityczne. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii od godziny 19:15.
W drugiej części programu gościem będzie pułkownik Paweł Wronka ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
