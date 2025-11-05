Trwa superpełnia księżyca. Niezwykłe zdjęcia z całej Polski
Dzisiejszej nocy warto unieść wzrok ku niebu - czeka nas niezwykły widok. Na horyzoncie pojawi się superpełnia, znana także jako superksiężyc - moment, gdy nasz naturalny satelita znajdzie się najbliżej Ziemi w tym roku. Dzięki temu Księżyc rozbłyśnie wyjątkowym blaskiem i wyda się większy niż zwykle, co już potwierdzają pierwsze zdjęcia z całej Polski.
Pełnię Księżyca możemy podziwiać wiele razy w ciągu roku, jednak tylko czasami zbiega się ona z momentem, gdy nasz naturalny satelita znajduje się najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Wtedy jego tarcza wydaje się większa, a blask - wyraźniejszy i bardziej intensywny. To właśnie to zjawisko nazywamy superpełnią, znaną też jako superksiężyc.
Różnica pomiędzy pełnią w perygeum (czyli w punkcie najbliższym Ziemi) a pełnią w apogeum (najdalej od Ziemi) jest naprawdę zauważalna - Księżyc może wydawać się nawet o 14 procent większy i do 30 procent jaśniejszy.
Dziś, czyli 5 listopada, możemy podziwiać to niezwykłe zjawisko. O godzinie 14:19 Księżyc osiągnął pełnię, a niespełna dziesięć godzin później, o 23:30, znajdzie się w perygeum swojej orbity - zaledwie 356 833 kilometry od Ziemi, czyli najbliżej w całym 2025 roku.
Superksiężyc widoczny na polskim niebie. Zdjęcia z różnych miast
Tego wieczoru Księżyc pojawił się około 17:00, a zajdzie następnego dnia o 9:31. Już od wczesnych godzin wieczornych niebo nad Polską przyciągało spojrzenia - internauci chętnie dzielą się w sieci zdjęciami niezwykłego zjawiska.
Taką pełnię często określa się również nazwami wywodzącymi się z tradycji rdzennych ludów Ameryki Północnej. Listopadowa pełnia znana jest jako "Bobrowy Księżyc" lub "Mroźny Księżyc" - nazwy te nawiązują do nadchodzącej zimy i przygotowań zwierząt do mroźnych miesięcy.
Nazwa odnosząca się do bobrów wywodzi się z tego, iż dla Algonkinów (plemię indiańskie z terenów nad rzeką Ottawą w Kanadzie) był to czas na stawianie pułapek na bobry, zanim zamarzną bagna.
Chętnie sięgają po nie także miłośnicy astronomii, którzy używają ich w swoich wpisach i postach, opisując dzisiejsze niezwykłe zjawisko.
Choć najlepiej podziwiać takie zjawiska z dala od miejskich świateł, dzisiejszy Księżyc nie umknie nawet mieszkańcom dużych miast. Jego blask jest tak intensywny, że doskonale widać go także nad metropoliami.
Na potwierdzenie tego w sieci pojawiło się zdjęcie z Warszawy, które udostępnił student Politechniki Warszawskiej i pasjonat astronomii Kamil Duszak. Pokazuje ono, że superpełnia zachwyca niezależnie od miejsca obserwacji.
Dla spóźnialskich - niebo ciekawie będzie wyglądało również nad ranem w czwartek. Wtedy Księżyc jest na zachodzie, nisko nad horyzontem, a w linii po lewej stronie mamy Aldebarana, Oriona i Syriusza. Jowisz jest wtedy wyżej, a Saturn schowany za horyzontem.
