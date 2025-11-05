Trwa superpełnia księżyca. Niezwykłe zdjęcia z całej Polski

Pełnię Księżyca możemy podziwiać wiele razy w ciągu roku, jednak tylko czasami zbiega się ona z momentem, gdy nasz naturalny satelita znajduje się najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Wtedy jego tarcza wydaje się większa, a blask - wyraźniejszy i bardziej intensywny. To właśnie to zjawisko nazywamy superpełnią, znaną też jako superksiężyc.

Różnica pomiędzy pełnią w perygeum (czyli w punkcie najbliższym Ziemi) a pełnią w apogeum (najdalej od Ziemi) jest naprawdę zauważalna - Księżyc może wydawać się nawet o 14 procent większy i do 30 procent jaśniejszy.

PAP/Darek Delmanowicz Superpełnia Księżyca na nocnym niebie w Przemyślu

Dziś, czyli 5 listopada, możemy podziwiać to niezwykłe zjawisko. O godzinie 14:19 Księżyc osiągnął pełnię, a niespełna dziesięć godzin później, o 23:30, znajdzie się w perygeum swojej orbity - zaledwie 356 833 kilometry od Ziemi, czyli najbliżej w całym 2025 roku.

Superksiężyc widoczny na polskim niebie. Zdjęcia z różnych miast

Tego wieczoru Księżyc pojawił się około 17:00, a zajdzie następnego dnia o 9:31. Już od wczesnych godzin wieczornych niebo nad Polską przyciągało spojrzenia - internauci chętnie dzielą się w sieci zdjęciami niezwykłego zjawiska.

Taką pełnię często określa się również nazwami wywodzącymi się z tradycji rdzennych ludów Ameryki Północnej. Listopadowa pełnia znana jest jako "Bobrowy Księżyc" lub "Mroźny Księżyc" - nazwy te nawiązują do nadchodzącej zimy i przygotowań zwierząt do mroźnych miesięcy.

Nazwa odnosząca się do bobrów wywodzi się z tego, iż dla Algonkinów (plemię indiańskie z terenów nad rzeką Ottawą w Kanadzie) był to czas na stawianie pułapek na bobry, zanim zamarzną bagna.

Chętnie sięgają po nie także miłośnicy astronomii, którzy używają ich w swoich wpisach i postach, opisując dzisiejsze niezwykłe zjawisko.

Choć najlepiej podziwiać takie zjawiska z dala od miejskich świateł, dzisiejszy Księżyc nie umknie nawet mieszkańcom dużych miast. Jego blask jest tak intensywny, że doskonale widać go także nad metropoliami.

Superpełnia Księżyca na niebie nad Sejmem

Na potwierdzenie tego w sieci pojawiło się zdjęcie z Warszawy, które udostępnił student Politechniki Warszawskiej i pasjonat astronomii Kamil Duszak. Pokazuje ono, że superpełnia zachwyca niezależnie od miejsca obserwacji.

Dzisiaj w Polsce mamy przyjemność obserwacji Superksiężyca!

Pozycja Księżyca w perygeum nakłada się z jego pełnią, co oznacza, że Księżyc nie tylko jest najbliżej Ziemi, więc wydaje się większy, ale też możemy go obserwować w całej okazałości! 🌕 pic.twitter.com/qd9jO9HyAg — Kamil Duszak (@duszak226) November 5, 2025

Dla spóźnialskich - niebo ciekawie będzie wyglądało również nad ranem w czwartek. Wtedy Księżyc jest na zachodzie, nisko nad horyzontem, a w linii po lewej stronie mamy Aldebarana, Oriona i Syriusza. Jowisz jest wtedy wyżej, a Saturn schowany za horyzontem.

Superpełnia Księżyca widoczna nad nocnym miastem w Zakopanem

