Według badania Research Partner przeprowadzonego na panelu Ariadna między 31 października a 3 listopada, a zatem już po ujawnieniu tzw. afery CPK, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Wybierało ją 29 proc. ankietowanych, czyli o 2 pp. więcej niż w poprzedniej odsłonie badań.

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 27,6 proc. Jest to aż 3,8 pp. mniej niż przed miesiącem. Spadek ten zdecydował, że Koalicja Obywatelska wysunęła się w sondażu Research Partner na prowadzenie.

Nie oznacza to jednak, że KO rządziłaby w kraju. Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko trzy partie: Konfederacja z 11,6 procentowym poparciem (wzrost o 0,3 pp.), Lewica z 7,1 proc. poparcia (+0,8 pp.) i Konfederacja Korony Polskiej z 6,4 proc. głosów (+2,9 pp.). Niecałe 10 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosowałoby w wyborach, a frekwencja wyniosłaby 69,3 proc.

Dzisiejsi koalicjanci KO nie przekroczyli w badaniach progu wyborczego. W badaniach Polskę 2050 wybrało 3 proc. badanych, Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,1 proc.

KO wyprzedza PiS, ale więcej mandatów zdobyłaby opozycja

Sondażowe poparcie przeliczył na głosy dr Maciej Onasz z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Według niego Koalicja Obywatelska uzyskałaby 179 mandatów, zaledwie o jeden więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja miałaby reprezentację liczącą 56 posłów, na 27 mandatów może liczyć Lewica (bez Razem, które z poparciem 2,6 proc. nie przekroczyłoby progu wyborczego). Konfederacja Korony Polskiej miałaby w Sejmie 20 posłów.

"Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 206 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 254 reprezentantów w niższej izbie parlamentu" - przekazali analitycy Research Partner.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA od 31 października do 3 listopada 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1090 dorosłych osób. Ankietowanych dobrano według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

