Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 0,25 pkt proc., w tym główną stopę - referencyjną - do 4,25 proc. w skali roku - wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP

"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc." - poinformował bank centralny. NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie w czwartek.

 

Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.

Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe w Polsce kształtują się następująco:

  • stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Wcześniej w tym roku władze monetarne obniżały stopy procentowe cztery razy: w maju (o 50 punktów bazowych), a także w lipcu, wrześniu i październiku (za każdym razem dokonując cięcia o 25 pkt. bazowych).

 

 

