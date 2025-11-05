"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc." - poinformował bank centralny. NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie w czwartek.

Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.

Stopy procentowe. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe w Polsce kształtują się następująco:

stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Wcześniej w tym roku władze monetarne obniżały stopy procentowe cztery razy: w maju (o 50 punktów bazowych), a także w lipcu, wrześniu i październiku (za każdym razem dokonując cięcia o 25 pkt. bazowych).

