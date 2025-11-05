Stopy procentowe. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 0,25 pkt proc., w tym główną stopę - referencyjną - do 4,25 proc. w skali roku - wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku.
"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc." - poinformował bank centralny. NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie w czwartek.
Była to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.
Stopy procentowe. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe w Polsce kształtują się następująco:
- stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.
ZOBACZ: Nagroda Nobla z ekonomii przyznana. Ogłoszono laureatów
Wcześniej w tym roku władze monetarne obniżały stopy procentowe cztery razy: w maju (o 50 punktów bazowych), a także w lipcu, wrześniu i październiku (za każdym razem dokonując cięcia o 25 pkt. bazowych).
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej