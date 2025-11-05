Rusza system powszechnych szkoleń wojskowych. "Do obrony powołany jest każdy"

Minister obrony narodowej zapowiedział, że nowy system powszechnych szkoleń wojskowych, w których udział będzie dobrowolny, zostanie zaprezentowany w czwartek. - Do obrony powołany jest każdy z nas, każdy obywatel Rzeczpospolitej, nikt z tego nie jest zwolniony. Nie każdy będzie żołnierzem - powiedział wicepremier.

- Są ci, którzy są powołani jako rezerwiści, mają wyznaczone swoje miejsca aktywności, są ci, którzy nie będą powołani do wojska, będą w obronie cywilnej, są ci, którzy zostaną w swoich miejscowościach, w domach, w swoich miejscach pracy. Ale są wszyscy ci, którzy mogą się przeszkolić – od juniora do seniora, będziemy o tym bardzo dokładnie mówić - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pilotaż programu ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. Na pełną skalę inicjatywa ma ruszyć na początku 2026 r.

Nowy system powszechnych szkoleń wojskowych. Zapisy przez mObywatela

Dziennikarz Polsat News Michał Stela dowiedział się, że obywatele będą mogli zapisywać się do uczestnictwa w programie za pośrednictwem aplikacji mobilnej mObywatel. Od strony technicznej Centralny Ośrodek Informatyki ma być w tym celu wspierany przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Nadzór nad programem będzie miał Sztab Generalny Wojsko Polskiego na czele z generałem Wiesławem Kukułą, a za jego realizację będzie odpowiadało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

