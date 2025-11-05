O unijnym projekcie wojskowym informuje RMF FM. Jak stwierdzono, Komisja Europejska ma przedstawić dokument "wojskowego Schengen" 19 listopada.

Brukselscy urzędnicy pracujący nad projektem mówią m.in. o zharmonizowaniu przepisów i procedur na terenie Unii Europejskiej oraz utworzenie sieci wojskowych korytarzy logistycznych z wykorzystaniem dróg, lotnisk i portów morskich. Wszystko to ma na celu zapewnienie sprawnego transportu żołnierzy i sprzętu na wypadek wojny.

- Obecnie europejskie mosty, drogi i linie kolejowe nie nadają się do szybkiego przemieszczania się czołgów, żołnierzy i zaopatrzenia wojskowego. W przypadku transportu z Zachodu na flankę wschodnią - czołgi mogłyby utknąć w tunelach, w skomplikowanej biurokracji, a mosty nie wytrzymałyby przejazdu tych maszyn - wyjaśnia Dariusz Joński będący członkiem komisji Parlamentu Europejskiego ds. obrony.

Unia Europejska. Bliska współpraca Brukseli z NATO

Jak udało się ustalić, osoby odpowiedzialne za projekt "wojskowego Schengen" przygotowują go w ścisłej współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Wojskowi wskazują na główne problemy, które należy wyeliminować, aby wojska NATO nie tylko sprawnie poruszały się po całym terytorium, ale także nie miały problemów z przepisami w poszczególnych krajach. Obecnie transport wojskowy musi czekać nawet kilkanaście dni na zezwolenie na przejazd.

Komisja Europejska rozważa również wprowadzenie "taboru solidarnościowego o podwójnym przeznaczeniu". Mowa m.in. o specjalistycznych wagonach i lokomotywach, które mogłyby być wykorzystywane we wspólnej puli transportu wojskowego.

