We wtorek na Kremlu, w ramach obchodów święta Dnia Jedności Narodowej, zorganizowana została uroczystość wręczenia nagród państwowych dla twórców pocisku manewrującego Buriewiestnik i bezzałogowego statku podwodnego Posejdon.

W uroczystości brał udział Władimir Putin, który rozpoczął wydarzenie od przemówienia. W jego trakcie podkreślił, że jest dumny z faktu "stworzenia tej potężnej, skutecznej i unikalnej broni".

ZOBACZ: Putin reaguje na słowa Nawrockiego. "Polska popełniła wiele błędów"

- Osiągnięty przez państwa wynik ma, bez przesady, historyczne znaczenie dla naszego narodu, gdyż zapewnia bezpieczeństwo i parytet strategiczny na nadchodzące dekady, a można śmiało powiedzieć, że na cały XXI - stwierdził.

Rosja. Putin do krajów NATO: Niech zobaczą

W dalszej części wypowiedzi kremlowski przywódca przedstawiał rzekome możliwości nowej broni, która, zdaniem Putina, musi robić wrażenie na wojskowych z krajów NATO.

- Zasięg Buriewiestnika przewyższa zasięg wszystkich znanych systemów rakietowych na świecie. Cechuje się wysoką celnością, precyzyjnie i pewnie trafiając w cel w ustalonym czasie. Myślę, że zagraniczni specjaliści również mogli to zweryfikować (...) Niech zobaczą - przekonywał.

ZOBACZ: Zwerbuj kolegę do armii, a dostaniesz nagrodę. Kreml desperacko szuka poborowych

Według lidera Rosji zakończenie prac nad Buriewiestnikiem i Posejdonem to dowód na szybki rozwój naukowy i technologiczny Federacji Rosyjskiej. Jak przekonuje, to "przełom" w dziedzinie technologii jądrowej, który wpłynie na przyszłość wielu regionów świata.

- Zwrócę uwagę - i to jest ważne, jak już wspomniałem, szczególnie ważne - że Buriewiestnik i Posejdon korzystają wyłącznie z materiałów krajowych (...) Ich wykorzystanie umożliwi nam osiągnięcie przełomu nie tylko w przemyśle obronnym, ale także w wielu sektorach cywilnych, przy jednoczesnej realizacji szeregu priorytetowych projektów i programów krajowych - wyjaśniał Putin.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni