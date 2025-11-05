Ludzie zbierają i kupują muchomory czerwone, bo w medycynie alternatywnej są one uznawane za cudowny lek na różne dolegliwości. Inni są zainteresowani substancjami psychoaktywnymi obecnymi w tych grzybach.

- Jedna grupa to pacjenci, którzy szukają doznań pod postacią "pozytywnych" halucynacji. Druga grupa to ci, którzy czytają w internecie, że te substancje wykazują działanie przeciwlękowe i przeciwbólowe w jakichś bólach neuropatycznych - powiedziała "Wydarzeniom" prof. Anna Krakowiak z Oddziału Toksykologicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Lekarka ostrzegła, że eksperymentowanie z tymi grzybami może skończyć się tragicznie. Grzyb zawiera bowiem trujące substancje, takie jak muscymol i jego prekursor, kwas ibotenowy, a także muskazon.

- Smakowanie może skończyć się bardzo różnie (...). Najcięższe przypadki to uszkodzenia wielonarządowe mogące prowadzić do zgonu pacjenta - powiedziała.

Moda na muchomora czerwonego. Dziesiątki osób w szpitalach

Kamera Polsatu odwiedziła łódzki szpital, do którego trafiło kilkudziesięciu podtrutych po spożyciu muchomora. Wielu z pacjentów przyznało, że kupili te grzyby przez internet. Lekarze opowiedzieli o kilkudziesięciu najtrudniejszych przypadkach.

- Młody człowiek 44 lata, który w internecie kupił sobie susz muchomora czerwonego przyjechał w skrajnym pobudzeniu - szarpiący się krzyczący, wymagał on zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Chodziło o zabezpieczenie jego stanu zdrowia, jak i personelu medycznego z podwyższonym ciśnieniem, zaburzeniami rytmu serca - przekazała prof. Krakowiak.

- Zostało wdrożone leczenie objawowe z zakresu intensywnej opieki medycznej i stopniową poprawa stanu pacjenta w kilka dni. Jednak pacjent ze względu na ten ciężki przebieg zaburzeń psychicznych trafił do szpitala psychiatrycznego na obserwację - dodała.

Inna historia zakończyła się gorzej. Trujące grzyby zniszczyły wątrobę dorosłego mężczyzny.

- Trafił do nas ze szpitala z Inowrocławiu w stanie ciężkim z cechami uszkodzenia wątroby - mimo że tam już wypłukano żołądek i podano węgiel. Pomimo wdrożenia specjalnej terapii i odtrutek ten stan się pogarszał w zakresie badań laboratoryjnych. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie przesłanie go do ośrodka transplantologii do Warszawy i tam szybko trafił i jest po przeszczepie wątroby - wyjaśniła toksykolog.

Eksperci wyjaśniają, że nie ma bezpiecznej dawki w stosowaniu muchomora czerwonego.

- Trzeba pamiętać, że około 15 owocników to jest śmiertelna dawka takiego muchomora. Druga sprawa jest taka, że nigdy nie wiemy, jaka ilość i objętość tych substancji jest w tych owocnikach, które zbieramy - powiedział rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Sebastian Piskorski.

Sprzedaż muchomora czerwonego jest nielegalna

Urzędnicy starają się walczyć z niebezpieczną modą. Na stronach lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych znajdują się ostrzeżenia przed zbieraniem i spożywaniem muchomorów czerwonych.

Od zeszłego roku sprzedaż takich grzybów jest w Polsce nielegalna. Za złamanie takiego zakazu grozi od 20 tysięcy do nawet miliona złotych grzywny.

Niebezpieczne toksyny znajdujące się w tym gatunku zostały też wpisane na listę substancji psychoaktywnych.

