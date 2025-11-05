Nie żyje sędzia Sądu Najwyższego. "Osoba ogromnie wrażliwa na innych ludzi"

"Odszedł wybitny prawnik, nauczyciel akademicki, człowiek wielkiej wiedzy i odwagi, a zarazem - osoba ogromnie wrażliwa na innych ludzi. Odszedł Iustitianin, jeden z nas" - napisało stowarzyszenie we wpisie w portalu X.

"Będziemy Go pamiętać jako obrońcę praworządności, który odważnie wskazywał na łamanie Konstytucji i zagrożenia dla niezależności sądów" - podaje Iustitia.

Nie żyje Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Sędzia Krzysztof Rączka urodził się w 1953 r. w Warszawie, w 1976 r. rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Pracy i Polityk i Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskał w 1983 r., habilitację w 1995 r.

Od 1979 r. do 1990 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1984 r. pracował w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Do 1993 r. był w niej sekretarzem kolejno Zespołu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Zespołu Prawa Cywilnego.

Do Sądu Najwyższego został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę 17 sierpnia 2016 r. Od 28 lipca 2025 w stanie spoczynku.

"Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom przekazujemy wyrazy szczerego współczucia. Panie Sędzio, do widzenia!" - napisali członkowie Iustitii.

