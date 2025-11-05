Miłosz Motyka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja programu w Polsat News

Polska

W środowym programie "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki rozmawiał będzie z ministrem energii z PSL Miłoszem Motyką. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Interii i Wydarzeniach24 od godziny 19:15.

Miłosz Motyka

W drugiej części programu gościem będzie redaktor naczelny portalu Energetyka24 Jakub Wiech.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
