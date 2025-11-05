Kaczyński ocenił Hołownię. "Warto powiedzieć coś dobrego, takie są obyczaje"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został w środę poproszony przez dziennikarzy w Sejmie o podsumowanie pracy Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu. Polityk stwierdził, że skoro odchodzi, to powie o nim coś dobrego.

- To był marszałek drugiej strony, w związku z tym mieliśmy bardzo wiele zastrzeżeń, ale też powtarzam, bardzo barwna postać, skoro odchodzi, to warto w takich sytuacjach powiedzieć coś dobrego, takie są obyczaje, ja się tym obyczajom podporządkowuję - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński: Sytuacja, której się nie spodziewałem

Jarosław Kaczyński wypowiedział się również na temat planów zmiany na stanowisku gospodarza Sejmu. Zgodnie z tzw. umową koalicyjną, w połowie listopada Szymona Hołownię ma zastąpić lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.

- To jest po prostu sytuacja, której się nie spodziewałem. Przeszło 36 lat temu się tutaj znalazłem i że po 36 latach tacy twardzi komuniści będą marszałkami sejmu - stwierdził były premier.

- Proszę pamiętać, że komunizm niczym się nie różnił od nazizmu, bo obydwa te ustroje były ustrojami ludobójczymi - dodał.

Hołownia żegna się ze stanowiskiem marszałka Sejmu

Szymon Hołownia ze stanowiska marszałka Sejmu ma ustąpić już za kilka dni, przekazując tę funkcję Włodzimierzowi Czarzastemu. Umowa koalicyjna zakłada, że 13 listopada złoży on formalnie swoją rezygnację, a wybór jego następcy nastąpi 19 listopada.

Pod koniec września Hołownia przekazał, że złożył swoją aplikację na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Później udał się również do Nowego Jorku, gdzie doszło do jego spotkania m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.



- Jestem kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie. To nie jest mój prywatny projekt, tylko kandydatura, za którą stoją prezydent i premier. To ważne, bo w tak podzielonej Polsce mamy w tej sprawie wspólny front - twierdził Hołownia.

Były kandydat na prezydenta deklarował w październiku, że nie interesuje go pozostanie w polskiej polityce na stanowisku wicepremiera lub szefa Polski 2050.

