Zwrot ws. działki pod CPK. Szef KOWR ogłasza decyzję

Tuż po godzinie 10 przed budynkiem Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa rozpoczął się briefing prasowy, w trakcie którego ogłoszono decyzje, które zapadły w trakcie rozmowy przedstawicieli resortu rolnictwa, KOWR-u i firmy Dawtona.

- Tak jak zapowiadałem kilka dni temu, że zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej działka wróciła do zasobu skarbu państwa i tak też się dzieje - ogłosił Stefan Krajewski, podkreślając, że udało się to dzięki "dobrej woli obydwu stron".

- Bardzo się cieszę, że było wykazane bardzo dużo dobrej woli i ta dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie (...) Mówiąc bardzo potocznie, będzie zwrot nieruchomości za cenę jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Pan Piotr (wiceprezes firmy Dawtona) rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów. Zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu - dodał szef KOWR Henryk Smolarz.

W trakcie briefingu głos zabrał także, uczestniczący w rozmowach, wiceprezes firmy Dawtona. Piotr Wielgomas ponownie powtórzył, że od początku wyjścia na jaw potencjalnych nieprawidłowości, był gotowy do negocjacji z ministerstwem i KOWR-em.

- Przede wszystkim jestem rolnikiem i nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie. Tak jak wyraziłem w swoich pierwotnych oświadczeniach, od samego początku byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji - mówił.

Przedsiębiorca był dopytywany przez dziennikarzy, czy w trakcie spotkania pojawił się temat ewentualnej wymiany działki na inne grunty, które są w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Nie, rozmawialiśmy o wykupie. Przede wszystkim rozmawialiśmy o rozwiązaniu głównej sytuacji, o tym, aby ten grunt wrócił w zasoby skarbu państwa, żeby móc realizować inwestycję strategiczną jaką jest CPK - odpowiedział Wielgomas, dodając, że działania w sprawie gruntów zostaną podjęte niezwłocznie.

Skandal ws. działki pod CPK w Zabłotni

W 2023 roku ówczesne kierownictwo Ministerstwo Rolnictwo wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR działki o powierzchni 160 ha, przez którą przebiegać ma linia kolei z Warszawy do lotniska CPK. Ziemia kupiona została przez wiceprezesa firmy Dawtona Piotra Wielgomasa.

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, jeszcze przed zawarciem transakcji, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny szef resortu rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie sprzedaż, opiewająca na 22,8 mln zł, zawarta została 1 grudnia 2023 r. pomimo, że do ostatniej chwili władze CPK starały się powstrzymać transakcję.

W związku z wypłynięciem tych informacji w prawach członków PiS zawieszeni zostali posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski.

