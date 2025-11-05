Dymisja w rządzie. Polityk ogłasza odejście z resortu

"Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na horyzoncie są nowe wyzwania..." - napisał Rober Kropiwnicki w serwisie X. Funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych piastował od grudnia 2023 r.

W ramach lipcowej rekonstrukcji rządu kierownictwo w Ministerstwie Aktywów Państwowych objął Wojciech Balczun. Decyzję o zakończeniu pracy w resorcie Robert Kropiwnicki ogłosił w czasie, w którym Balczun podsumowuje swoje pierwsze 100 dni w MAP.

Robert Kropiwnicki odchodzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pozostaje posłem i członkiem KRS

Polityk zachowuje mandat poselski. Od 14 listopada 2023 r. jest także członkiem-posłem Krajowej Rady Sądownictwa. Zasiada w Dolnośląskim Zespole Parlamentarnym i Parlamentarnym Zespole ds. Transplantacji.

W trakcie kariery parlamentarnej polityk był członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej, Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wielu podkomisji.

W trakcie pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie był aktywny w sejmowych komisjach X kadencji.

Kropiwnicki od 2006 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej, wcześniej był działaczem Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Po raz pierwszy uzyskał mandat posła w 2010 r. z okręgu legnickiego w miejsce Janusza Mikulicza. Jest jednym z największych posiadaczy nieruchomości zasiadających obecnie w Sejmie - na wynajmie 12 mieszkań zarobił w zeszłym roku ponad 140 tys. zł.

