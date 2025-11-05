31 stopni i tropikalne noce. Pogodowe szaleństwo w turystycznym raju
To był wyjątkowy październik na malowniczych hiszpańskich Balearach. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej. Rekord wskazań padł na Majorce, gdzie niecałe dwa tygodnie temu odnotowano 31,2 stopnia Celsjusza. W regionie było też więcej tzw. nocy tropikalnych, gdy temperatura nie spadała poniżej 20 stopni.
- Październik na Balearach przyniósł wyższe niż zwykle średnie temperatury
- Najwyższa temperatura maksymalna wyniosła 31,2 st. C na Majorce
- Odnotowano znaczną liczbę tropikalnych nocy, kiedy temperatura nie spadała poniżej 20 st. C
- Opady deszczu na Balearach były nieznacznie wyższe od normy, szczególnie na Ibizie i Formenterze
Na każdej z wysp archipelagu odnotowano wyższe wskazania średniej temperatury w październiku od wieloletniej normy. Na Majorce wyniosła ono 19,4 st. C (wzrost o 0,8 stopnia), na drugiej co do wielkości wyspie - Minorce 19,8 st. C (o 0,4 stopnia powyżej normy), na Ibizie 20,3 st. C (o 1 stopień więcej), a na Formenterze 21,5 st. C (wzrost o 0,8 stopnia).
Fala ciepła na Balearach. 31 stopni na Majorce w październiku
Najwyższą temperaturę maksymalną w regionie, w październiku, odnotowano niecałe dwa tygodnie temu: 31,2 st. C na Majorce.
Na innych dużych wyspach najwyższe wskazania wyglądają następująco:
- 28,2 st. C - Minorka, 4 października;
- 29,8 st. - Ibiza, 25 października
- 27,7 st. - Formentera, obie 25 października.
Październik przyniósł także niezwykle ciepłe noce w regionie. Najwyższa minimalna temperatura w miesiącu wyniosła: 22,5 st. C w Campos na Majorce.
Stacje meteorologiczne odnotowały znaczną liczbę tzw. nocy tropikalnych, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 st. C. W Capdepera było ich 11 (norma to osiem), w Porto Pi pięć (zamiast trzech), a na Formenterze aż dziewięć (przy normie czterech).
Rekordowe opady i silne wiatry
Łączne opady deszczu na Balearach w październiku wyniosły 80,4 l/m², co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do normy (74,9 l/m²).
Na Majorce i Minorce nie odbiegały one od normy, bardzo mokro było za to na Ibizie i Formenterze. Jak wskazali meteorolodzy, to przede właśnie zasługa zimnego frontu Alice oraz sztormu Benjamin, który również nawiedził ten region.
