Na każdej z wysp archipelagu odnotowano wyższe wskazania średniej temperatury w październiku od wieloletniej normy. Na Majorce wyniosła ono 19,4 st. C (wzrost o 0,8 stopnia), na drugiej co do wielkości wyspie - Minorce 19,8 st. C (o 0,4 stopnia powyżej normy), na Ibizie 20,3 st. C (o 1 stopień więcej), a na Formenterze 21,5 st. C (wzrost o 0,8 stopnia).





Fala ciepła na Balearach. 31 stopni na Majorce w październiku

Najwyższą temperaturę maksymalną w regionie, w październiku, odnotowano niecałe dwa tygodnie temu: 31,2 st. C na Majorce.



Na innych dużych wyspach najwyższe wskazania wyglądają następująco:

28,2 st. C - Minorka, 4 października;

29,8 st. - Ibiza, 25 października

27,7 st. - Formentera, obie 25 października.

Październik przyniósł także niezwykle ciepłe noce w regionie. Najwyższa minimalna temperatura w miesiącu wyniosła: 22,5 st. C w Campos na Majorce.



Stacje meteorologiczne odnotowały znaczną liczbę tzw. nocy tropikalnych, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 st. C. W Capdepera było ich 11 (norma to osiem), w Porto Pi pięć (zamiast trzech), a na Formenterze aż dziewięć (przy normie czterech).

Rekordowe opady i silne wiatry

Łączne opady deszczu na Balearach w październiku wyniosły 80,4 l/m², co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do normy (74,9 l/m²).





Na Majorce i Minorce nie odbiegały one od normy, bardzo mokro było za to na Ibizie i Formenterze. Jak wskazali meteorolodzy, to przede właśnie zasługa zimnego frontu Alice oraz sztormu Benjamin, który również nawiedził ten region.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni