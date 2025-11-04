Zbigniew Ziobro poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i prokuratora Piotra Woźniaka.

Jak zaznaczył we wpisie na X, wniosek o odebranie mu immunitetu nie został podpisany przez Prokuratora Krajowego a przez prokuratora Piotra Woźniaka, w związku z czym dokument ten "jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany".

"Min. Żurek, wysyłając go do Sejmu, poświadczył nieprawdę" - napisał Zbigniew Ziobro.

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Sejm zadecyduje o wniosku prokuratury

Wcześniej marszałek Sejmu dał Zbigniewowi Ziobrze czas do poniedziałku, aby mógł dobrowolnie zrzec się immunitetu, jednak - jak powiedział były minister w rozmowie z Polsat News - "niczego nie będzie się zrzekał". Ponadto podkreślił, że stawiane wobec niego zarzuty są "karkołomne" oraz "pokazują determinację tej przestępczej szajki".

W czwartek zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, która będzie debatować nad wnioskiem o pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej, a także jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Łącznie Zbigniewowi Ziobrze postawiono zarzuty popełnienia 26 przestępstw. Prokuratura oskarżyła byłego ministra m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby oraz niedopełnienie obowiązków służbowych.

