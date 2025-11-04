UOKiK skontrolował stacje paliw. Nieprawidłowości na kilkunastu stacjach

Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował stacje paliw na terenie całej Polski w celu sprawdzenia jakości paliwa. W kilkunastu próbkach znaleziono nieprawidłowości, które mogą zaszkodzić naszym pojazdom.

Tam lepiej nie tankować. UOKiK skontrolował stacje paliw

Urząd skontrolował w sumie 1178 próbek pobranych przez inspektorów od 13 stycznia do 30 września 2025 roku na stacjach w całym kraju. Wnioski z badania są pozytywne, na zdecydowanej większości stacji benzynowych paliwa są dobrej jakości.

 

Urzędnicy wykryli jednak nieprawidłowości w kilkunastu próbkach. Najwięcej zastrzeżeń mieli do stacji paliw, które znajdują się w woj. mazowieckim. Okazało się, że najbardziej problematycznym rodzajem paliwa był olej napędowy - zdecydowana większość próbek z zastrzeżeniami dotyczyła właśnie diesla. 

 

UOKiK zbadał paliwa na stacjach. Kilka próbek diesla z zastrzeżeniami

Stacje, na których inspektorzy UOKiK negatywnie ocenili pobrane próbki diesla to:

  • lubuskie - Trytoma, Batorego 81, Zielona Góra
  • małopolskie - Circle K, Sportowa 3, Gorlice
  • mazowieckie - Tank-Gaz, Pułtuska 18, Zatory
  • mazowieckie - TANK-OL, Brzeska 102F, Siedlce
  • mazowieckie - Gopal, Przemysłowa 3, Korczew
  • mazowieckie - AUTO-GAZ, Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo
  • warmińsko-mazurskie - Malinowscy/Langowska, Świątki 38
  • zachodniopomorskie - Nobilat, ul. Jasna 25A, Kołobrzeg

W przypadku próbek diesla zastrzeżenia dotyczyły zawartości zanieczyszczeń, przekroczenia norm siarki, niewłaściwej temperatury zapłonu i niskiej stabilności oksydacyjnej.

Jakoś benzyny na stacjach paliw. Tutaj wykryto nieprawidłowości

Stacje, na których inspektorzy UOKiK negatywnie ocenili pobrane próbki benzyny to:

  • kujawsko-pomorskie - KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki;
  • mazowieckie - MPK Radom, Wjazdowa 4, Radom;
  • warmińsko-mazurskie - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Pstrowskiego 28B, Olsztyn.

W przypadku benzyny, zastrzeżenia UOKiK dotyczyły jednego parametru - prężności par.

UOKiK przypomina: Za sprzedaż wadliwego paliwa grożą kary

Niespełniający norm gaz LPG znaleziono na tylko jednej stacji: AGRO-MASZ w Brzeźniku w woj. dolnośląskim.

 

UOKiK przypomina, że właściciel obiektu, na którym umyślnie jest sprzedawane wadliwe paliwo może zostać ukarany grzywną wynoszacą od 50 do 500 tys. zł lub trafić do więzienia na do 3 lat.

 

W przypadku, gdy paliwo jest "mieniem o znacznej wartości" kary te mogą wynieść do miliona złotych i 5 lat pozbawienia wartości. 

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
