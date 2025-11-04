Tam lepiej nie tankować. UOKiK skontrolował stacje paliw

Urząd skontrolował w sumie 1178 próbek pobranych przez inspektorów od 13 stycznia do 30 września 2025 roku na stacjach w całym kraju. Wnioski z badania są pozytywne, na zdecydowanej większości stacji benzynowych paliwa są dobrej jakości.

ZOBACZ: Spadają ceny paliwa. Jedno województwa wyjątkowo atrakcyjne dla kierowców

Urzędnicy wykryli jednak nieprawidłowości w kilkunastu próbkach. Najwięcej zastrzeżeń mieli do stacji paliw, które znajdują się w woj. mazowieckim. Okazało się, że najbardziej problematycznym rodzajem paliwa był olej napędowy - zdecydowana większość próbek z zastrzeżeniami dotyczyła właśnie diesla.

UOKiK zbadał paliwa na stacjach. Kilka próbek diesla z zastrzeżeniami

Stacje, na których inspektorzy UOKiK negatywnie ocenili pobrane próbki diesla to:

lubuskie - Trytoma, Batorego 81, Zielona Góra

małopolskie - Circle K, Sportowa 3, Gorlice

mazowieckie - Tank-Gaz, Pułtuska 18, Zatory

mazowieckie - TANK-OL, Brzeska 102F, Siedlce

mazowieckie - Gopal, Przemysłowa 3, Korczew

mazowieckie - AUTO-GAZ, Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo

warmińsko-mazurskie - Malinowscy/Langowska, Świątki 38

zachodniopomorskie - Nobilat, ul. Jasna 25A, Kołobrzeg

W przypadku próbek diesla zastrzeżenia dotyczyły zawartości zanieczyszczeń, przekroczenia norm siarki, niewłaściwej temperatury zapłonu i niskiej stabilności oksydacyjnej.

Jakoś benzyny na stacjach paliw. Tutaj wykryto nieprawidłowości

Stacje, na których inspektorzy UOKiK negatywnie ocenili pobrane próbki benzyny to:

kujawsko-pomorskie - KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki;

mazowieckie - MPK Radom, Wjazdowa 4, Radom;

warmińsko-mazurskie - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Pstrowskiego 28B, Olsztyn.

W przypadku benzyny, zastrzeżenia UOKiK dotyczyły jednego parametru - prężności par.

UOKiK przypomina: Za sprzedaż wadliwego paliwa grożą kary

Niespełniający norm gaz LPG znaleziono na tylko jednej stacji: AGRO-MASZ w Brzeźniku w woj. dolnośląskim.

UOKiK przypomina, że właściciel obiektu, na którym umyślnie jest sprzedawane wadliwe paliwo może zostać ukarany grzywną wynoszacą od 50 do 500 tys. zł lub trafić do więzienia na do 3 lat.

ZOBACZ: Rzecznik rządu pytany o ceny paliwa: Może pojawić się presja

W przypadku, gdy paliwo jest "mieniem o znacznej wartości" kary te mogą wynieść do miliona złotych i 5 lat pozbawienia wartości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni